Mehr E-Busse an der Westküste

Die Bahn-Tochter Autokraft will an der Westküste neue Elektrobusse im Linienverkehr einsetzen. Demnach sollen laut Bahn am Standort St. Peter-Ording vier sowie in den Niederlassungen Heide/Meldorf künftig fünf Elektrobusse in den Regelverkehr starten. Den Angaben zufolge wird aktuell noch die Ladeinfrastruktur fertiggestellt - dann sollen die Fahrzeuge noch im Januar nach und nach in Betrieb gehen.

Prozessstart am Meldorfer Amtsgericht

Ein 32-jähriger Mann muss sich von heute an wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll er im August 2021 zunächst mit einem Mann in Helse (Kreis Dithmarschen) in einen Streit geraten sein und mit einer Dachlatte auf den Kopf des anderen eingeschlagen haben. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Straßensperrung wegen Bauarbeiten

Entlang der B431 bei Meldorf (Kreis Dithmarschen) werden heute Bäume gefällt - aus Sicherheitsgründen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird die Bundesstraße deswegen von 10 bis 13 Uhr zwischen Dellbrück und Sarzbüttel Richtung A23 gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt ab Dellbrück durch Tensbüttel zur B431 zurück und umgekehrt.

