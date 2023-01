Stand: 20.01.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Das schwimmende LNG-Terminal ist in Brunsbüttel angekommen. Pünktlich um kurz nach 7 Uhr machte die "Höegh Gannet" im Elbehafen fest. Sie kann Flüssig-Erdgas aufbereiten, das Tanker aus aller Welt künftig nach Deutschland liefern sollen. In Wilhelmshaven und Lubmin sind bereits solche Standorte in Betrieb, Brunsbüttel ist der dritte. Mit Hilfe der "Höegh Gannet" können künftig Tankschiffe ihr verflüssigtes Erdgas in das deutsche Netz einspeisen. Zu einem Festakt am Vormittag werden Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Die Umtauschfrist für den neuen Kartenführerschein für die Geburtenjahrgänge von 1959 bis 1964 am Donnerstag abgelaufen. Im Kreis Nordfriesland habe ein Großteil den Antrag erst Ende des vergangenen Jahres oder später gestellt, dadurch sei ein Stau entstanden, der die Bearbeitung verzögere, so ein Kreissprecher. Er rechnet damit, dass der Antragsstau bis Ende März abgearbeitet worden ist. Auch im Kreis Dithmarschen hätten viele auf den letzten Drücker den Antrag gestellt, Wartezeit dort: Sechs bis sieben Wochen. Im Kreis Steinburg beträgt die Wartezeit ebenfalls durchschnittlich sechs Wochen. Da auch die Polizei von den Bearbeitungsproblemen wisse, werde es sicher keine Schwemme an Bußgeldern geben für Autofahrer, die den neuen Führerschein noch nicht haben, hieß es dazu aus den Verwaltungen. Eigentlich droht denjenigen, die bisher keinen neuen Führerschein haben, ein Bußgeld. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

Große Schwärme von Nonnen-, Brand, und Graugänsen machen zur Zeit auf den teilweise überschwemmten Wiesen der Eider-Treene-Sorge-Niederung Rast. Dies bestätigte das Michael-Otto Institut in Bergenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg). Tagsüber fressen die Vögel auf den Wiesen, nachts suchen sie auf größeren Wasserflächen Schutz, um Fressfeinden zu entgehen. Die Nonnengans und die Graugans werden voraussichtlich bis etwa Anfang März bei uns rasten, bevor sie dann in ihre Brutgebiete nach Sibirien weiterziehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 08:30 Uhr

