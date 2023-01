Stand: 17.01.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Husumer Soldaten werden nach Polen verlegt

Die Bundeswehr hat damit begonnen, Teile des Flugabwehrsystems "Patriot" nach Polen zu verlegen. Nach Angaben eines Sprechers werden sich aber auch einige Soldaten vom Geschwader aus Husum auf den Weg machen. Das Equipment und die meisten Soldaten für den Einsatz kommen von einem Standort in Mecklenburg-Vorpommern. Die Soldaten sollen in Polen nahe der Grenze zur Ukraine den Schutz von kritischer Infrastruktur sicherstellen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Heide: Betrunkener Mann zieht bei Polizeikontrolle ein Messer

Ein 48-jähriger Mann hat am Sonntagabend bei einer Polizeikontrolle in Heide ein Messer gezogen. Die Beamten kontrollierten den polizeibekannten Heider gegen 20.30 Uhr wegen einer vorangegangenen Sachbeschädigung. Der alkoholisierte Mann versteckte das Messer zunächst hinter seinen verschränkten Armen und warf die Waffe nach entsprechenden Appellen der Beamten weg. Im Anschluss legten die Einsatzkräfte dem Beschuldigten Handfesseln an und führten ihn ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Kampf gegen invasive Arten in St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording kämpfen Mitglieder des Projektes "Sandküste" weiter gegen invasive Arten. Jannes Fröhlich vom WWF sagte zu den Arbeiten: "Derzeit sind wir in den Dünentälern unterwegs und entfernen die amerikanische Moosbeere. Das ist die Cranberry, die Sie vielleicht auch aus dem Müsli kennen." Diese eingewanderte Art ist ein besonderes Problem, da sie sehr konkurrenzstark ist und in den Dünentälern dichte Teppiche bildet, sodass andere Arten nicht mehr durchkommen, so Fröhlich weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2023 | 08:30 Uhr