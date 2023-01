Stand: 04.01.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: erneuter Dachstuhlbrand

Nachdem bereits Dienstag am frühen Morgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Heide in der Westerweide (Kreis Dithmarschen) gebrannt hatte und von der Feuerwehr gelöscht wurde, mussten die Einsatzkräfte ein paar Stunden später wieder zu demselben Haus ausrücken. Beim zweiten Mal brannte laut Leitstelle erneut der Dachstuhl. Dieses Mal an einer anderen Stelle. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. In dem Haus lebt laut Polizei eine Frau mit zwei kleinen Kindern. Sie waren während der beiden Brände nicht zu Hause, sondern bei Verwandten. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Scheibe vom Grünen-Partei-Büro mit Böller zerstört

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben unbekannte Täter in der Silvesternacht einen Böller mit Panzertape an der Scheibe des Büros der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" in Itzehoe (Kreis Steinburg) befestigt und gezündet. Die Wucht habe beide Sicherheits-Glasscheiben durchschlagen. Davon zeugen Löcher von 15 Zentimeter Durchmesser. Scherben seien durch das gesamte Partei-Büro geflogen. Bei der Polizei geht man von einer gezielten Tat und keinem Querschläger aus. Gegen 1:30 Uhr hörten Anwohner einen ungewöhnlich lauten Knall und riefen die Polizei. Wer Hinweise zu dieser Tat hat, soll sich bei der Kriminalpolizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Helgoland: positive Bilanz beim E-Rettungswagen

Die Rettungssanitäter auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ziehen eine positive Bilanz für ihren neuen, vollelektrischen Rettungswagen. Seit Dezember ist das neue Fahrzeug auf der Insel im Einsatz. Der Praxistest zeigt, dass der E-Rettungswagen gut auf der Insel funktioniert und hat gegenüber dem Diesel-Vorgänger Vorteile. Das bestätigt auch Jan Noelle. Er ist der Leiter der technischen Entwicklung bei der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein. "Für diesen Ort ist es die richtige Lösung, vollelektrisch, lokal, emissionsfrei und geräuschfrei unterwegs zu sein. Mit einer Reichweite von über 100 Kilometern gehen wir im Blaulichtbetrieb und mehreren Stunden voller Heizung- und Kühlungsleistung nicht davon aus, dass wir jemals an die Grenze kommen." | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:30 Uhr