Kellinghusen: Vermisster Mann leblos aufgefunden

Ein seit Mittwochnacht vermisster Mann aus Kellinghusen ist am Donnerstagabend leblos in der Nähe seines Wohnortes aufgefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) am Freitag mit. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lagen nicht vor. Nach Angaben der Polizeidirektion handelt es sich nicht um einen Suizid. Die Ermittler bedanken sich bei allen Beteiligten und Einsatzkräften für die Unterstützung bei der Suche. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 16:30 Uhr

Viele Silvesterpartys im Land

Nach zwei Jahren, in denen wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt Silvester gefeiert werden konnte, finden nun wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Im Elbeforum in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird morgen bereits am Nachmittag mit dem Klassiker "Dinner for one" gestartet. In der Kulturkneipe Bornholdt in Meldorf (Kreis Dithmarschen) wird ab 20 Uhr mit drei DJs ins Jahr 2023 gefeiert. In Heide (Kreis Dithmarschen) findet in der Disco Westcoast ab 22 Uhr ebenfalls eine große Silvesterfeier statt, auch eine 15-minütige Pyroshow ist angekündigt. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) startet um 14 Uhr der Silvesterlauf auf einem 3,5 Kilometer langen Rundweg an der Promenade. Auf dem Seebrückenvorplatz wird es dann am Abend eine öffentliche Feier mit einem nachhaltigen Feuerwerk geben. In Büsum (Kreis Dithmarschen) präsentiert NDR1 Welle Nord eine Open Air Silvesterparty auf dem Ankerplatz. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland verhängt Böllerverbot an Silvester

Nordfriesland hat für den kommenden Sonnabend in Teilen des Kreises ein Böllerverbot ausgesprochen. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften, und natürlich besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Knallen verboten. Außerdem dürfen 200 Meter um Reetdachhäuser herum keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Darüber hinaus gilt für die Gemeinde St. Peter-Ording ein verschärftes Abbrennverbot. Feuerwerk ist hier tatsächlich vollständig untersagt. Wer dagegen verstößt, der riskiert Geldbußen bis zu 50.000 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kreises unter nordfriesland.de. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

