Stand: 28.12.2022 09:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nord-Ostsee-Kanal bleibt mindestens bis zum 03.01. gesperrt

Der NOK bleibt noch mindestens eine Woche lang für Schiffe gesperrt. Das ausgelaufene Rohöl der Raffinerie Heide ist zwar laut Havariekommando mittlerweile fast komplett von der Wasseroberfläche abgesaugt worden, doch die Reinigungsarbeiten an der Kanalböschung werden nun noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Durch eine defekte Pipeline sind schätzungsweise 12.000 Liter Rohöl ins Wasser des NOK gelaufen. Dadurch ist der Kanal seit vergangenem Mittwoch gesperrt. Hunderte Freiwillige waren auch über Weihnachten in Brunsbüttel im durchgehend im Einsatz um den Kanal vom Öl zu befreien. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland verhängt Böllerverbot

Nordfriesland hat für den kommenden Sonnabend in Teilen des Kreises ein Böllerverbot ausgesprochen. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften, und natürlich besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Knallen verboten. Außerdem dürfen 200 Meter um Reetdachhäuser herum keine Feuerwerkskörper gezündet werden. Darüber hinaus gilt für die Gemeinde St. Peter-Ording ein verschärftes Abbrennverbot. Feuerwerk ist hier tatsächlich vollständig untersagt. Wer dagegen verstößt, der riskiert Geldbußen bis zu 50.000 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kreises unter nordfriesland.de. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Hauptanreisetag in der Region

Am Mittwoch ist der Hauptanreisetag für Touristen, die nach Büsum und St. Peter-Ording fahren, um dort Silvester zu verbringen. Dies teilten die jeweiligen Tourismuszentralen auf Anfrage mit. Die meisten Besucher blieben dann für eine Woche an der Nordsee. Genaue Buchungszahlen lägen im Moment noch nicht vor. Diese ergeben sich erst nach der Auswertung der Gästekarten. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2022 | 08:30 Uhr