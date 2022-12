Stand: 19.12.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Warnung vor Glätte an der Westküste

Zu Beginn der Woche warnen Meteorologen davor, dass es auf den Straßen gefährlich glatt werden könnte. An der Westküste haben sich bislang aber nur wenige Glätte-Unfälle ereignet. Trotzdem warnt die Polizei vor glatten Straßen in Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg wegen überfrierender Nässe. Laut Meteorologen Sebastian Wache trifft der einsetzende Regen auf die noch kalten Böden - es besteht daher extreme Glatteisgefahr für den Morgen und wohl auch noch bis weit in den Vormittag hinein. Auch die meisten Linienbusse, zum Beispiel von Autokraft, der Dithmarschenbus sowie der Heider Stadtverkehr, fahren. Aktuelle Informationen gibt es auf den Internetseiten der Busunternehmen. Ein Polizeisprecher sagte, die Autofahrer sollten auf jeden Fall genug Abstand halten und ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anpassen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Zwischenbilanz für Rückbau des AKW Brunsbüttel

Betreiber Vattenfall wird heute über den aktuellen Stand der Rückbauarbeiten am Atomkraftwerk Brunsbüttel berichten. Das AKW Brunsbüttel produziert bereits seit 2007 keinen Strom mehr. Seit 2019 laufen dort die Arbeiten zum Rückbau, 15 Jahre werden diese vermutlich dauern. Brunsbüttel wird damit das erste der drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein sein, das komplett zurückgebaut sein wird. Das AKW Brokdorf war als letzter Meiler in Schleswig-Holstein Ende vergangenen Jahres vom Netz genommen worden. Dort läuft derzeit die Nachbetriebsphase - der Rückbau kann dort noch nicht beginnen, weil die notwendige erste Teilgenehmigung der Atomaufsicht dafür noch nicht vorliegt. Sie soll laut Energiewendeministerium voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres erteilt werden. Dann kann auch in Brokdorf der Rückbau des Atomkraftwerks beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

Basketball: Niederlage für die Itzehoe Eagles

Die Basketballer der Itzehoe Eagles haben ihr Auswärtsspiel in der Zweiten Basketball Bundesliga beim Tabellen-Dritten Dragons Rhöndorf mit 74:80 verloren. Eagles-Trainer Timo Völkerink sagte, er könne der Mannschaft keinen Vorwurf machen, was Einsatz und Leidenschaft angehe. Man habe aber zu viele Fehler gemacht und auch die Trefferquote sei unbefriedigend gewesen, so der Coach. Vor Weihnachten müssen die Itzehoe Eagles nun noch eine Partie bestreiten. Am Freitag, 23. Dezember, erwarten die Itzehoer zum Heimspiel im Sportzentrum am Lehmwohld (Kreis Steinburg) die BBG Herford. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2022 08:30 Uhr

