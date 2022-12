Stand: 16.12.2022 09:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Unternehmen an der Westküste sehen Wirtschaftslage negativ

Nie zuvor haben Unternehmen an der Westküste die wirtschaftliche Entwicklung so schlecht bewertet wie momentan. Das berichten knapp 90 Betriebe aus verschiedenen Branchen, die der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste befragt hat. In Nordfriesland und Dithmarschen ist demnach die Investitionsbereitschaft rückläufig, im Kreis Steinburg sogar stark rückläufig. Auch im kommenden Jahr wird ein dramatischer Einbruch erwartet. Ken Blöcker, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste, sagte, man habe aktuell noch eine relativ hohe Auslastung, da man von alten Autragsbeständen lebe: "Aber gerade wenn wir in die Zukunft blicken, merken wir, dass ein dramatischer Auftragseinbruch bevorsteht." Es stehe ein ganz schwieriges Jahr 2023 bevor. Gründe für die aktuelle Lage seien der Krieg in der Ukraine, der Fachkräftemangel sowie die Bürokratie in Verwaltung und Politik. Auch die Lieferschwierigkeiten aus China seien ein Problem für die Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

