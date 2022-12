Stand: 15.12.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sexueller Missbrauch an Kindern: Prozessauftakt in Itzehoe

Vor dem Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt heute der Prozess gegen einen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft Kinder und Jugendliche in mehreren Fällen über Internet-Chat-Portale sowie direkt über Messenger-Dienste kontaktiert haben. Dabei sei es in der Zeit von Januar bis August 2021 offenbar vor allem um unerlaubte sexuelle Inhalte gegangen, so die Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann außerdem den Besitz von Dateien mit Kinder- und Jugendpornografie vor. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Millionen-Zuschuss für Mehrzweckhalle in Kellinghusen

Der Bund unterstützt die Sanierung der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Kellinghusen (Kreis Steinburg) mit einem Zuschuss in Höhe von mehr als drei Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Die Halle soll modernisiert und vor allem barrierefrei ausgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Vier Festnahmen nach Raubüberfällen in Dithmarschen und Steinburg

Die Polizei hat nach mehreren Überfällen auf Autofahrerinnen und Autofahrer vier Männer in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen festgenommen. Sie sollen auf entlegenen Parkplätzen mit vorgehaltener Waffe Bargeld, Wertsachen und Handys verlangt haben, so die Polizei. Anschließend seien sie mit den Autos ihrer Opfer geflohen. Wie die Beamten mitteilten, wurden die mutmaßlichen Täter bereits am Montagabend festgenommen. Weitere Details nannten die Ermittler nicht. Inzwischen hat ein Richter Haftbefehl gegen drei der vier Männer erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

