Stand: 14.12.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Stiftung Naturschutz SH appelliert an Tierfreunde

"Keine Sorgen machen und nicht füttern" - mit diesen Appellen wendet sich die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein an Tierfreunde im Norden des Landes. Weidetiere wie etwa Galloways oder Wildpferde brauchen in der kalten Jahreszeit kein zusätzliches Futter und frieren auch draußen auf der Koppel nicht, teilt die Stiftung mit. Die Fütterung mit giftigem Heckenschnitt wie Kirschlorbeer, Lebensbaum oder Eibe sei sogar hochgefährlich für die Weidetiere. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Kind in Itzehoe erhält Stammzellenspende

Die siebenjährige Elsa aus Itzehoe, die an Leukämie erkrankt ist, hat eine Stammzellenspenderin gefunden. Nach Angaben der Familie kommt die jüngere Schwester als optimale Spenderin in Betracht. Ende Oktober hatte die Familie eine Typisierungsaktion in Itzehoe organisiert, zu der 300 Menschen kamen. Nach umfassenden Untersuchungen der Proben - auch in der engeren Familie - ergab sich nun der Treffer. Die Stammzellen sollen noch vor Weihnachten ausgetauscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Glückstadt: Personelle Verstärkung in der Justiz

Mit mehr Stellen in der Justiz will das Land Schleswig-Holstein neben Gerichten und Staatsanwaltschaften unter anderem auch die Abschiebehaft-Einrichtung in Glückstadt (Kreis Steinburg) personell verstärken. Dafür sind nach Angaben des Justizministeriums 40 zusätzliche Stellen vorgesehen. 37 davon entfielen auf den allgemeinen Justizdienst, so die Ministerin. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.12.2022 | 08:30 Uhr