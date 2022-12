Stand: 13.12.2022 11:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Intensivkapazitäten mehr im Klinikum Nordfriesland

Nach eigene Angaben verfügt das Klinikum Nordfriesland in Husum aktuell über keine freien Intensivkapazitäten mehr. Patienten müssen teilweise auf den Klinikstandort in Niebüll ausweichen. Die Vielzahl an Atemwegserkrankungen führe unter anderem dazu, dass die Notfallaufnahme zeitweise überfüllt sei. Auf den Stationen sei zudem teilweise ein Viertel aller Mitarbeitenden erkrankt, heißt es. Die Pflegedirektorin des Klinikums, Silke Bichel, sagte: "Wir haben eine Situation, wie wir sie in der ersten Corona-Welle befürchtet haben, also Anfang 2020. Diese Situation ist jetzt unser Alltag." Das Klinikum Nordfriesland kalkuliert in diesem Jahr mit einem achtstelligen Defizit für die drei Standorte und bewertet die eigene wirtschaftliche Situation als schlecht - so wie viele andere Krankenhäuser im Land. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Frau bei Glätteunfall schwer verletzt

Nach einem Glätteunfall in Groven im Kreis Dithmarschen ist am Montagabend eine Autofahrerin eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr geriet die Frau mit ihrem Wagen auf glatter Strecke ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Laut Feuerwehr musste der Baum zersägt werden, damit Einsatzkräfte die Frau bergen konnten. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Fangquoten an der Westküste festgelegt

Der EU-Ministerrat hat die Fangquoten für die Nordsee für das kommende Jahr festgelegt. Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Kutter-Küstenfischer wurden die Quoten für Scholle und Seelachs erhöht. Auch die Bestände des Dorschs in der Nordsee haben sich nach Angaben des Verbandes in den vergangenen Jahren im Gegensatz zu den Beständen in der Ostsee spürbar erholt. Umstritten ist ein kompletter Fangstopp für Aale in der Nordsee. Die EU-Kommission will einen sechsmonatigen Fangstopp aufgrund der schwachen Bestände umsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

