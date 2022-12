Stand: 12.12.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brennende Strohballen im Kreis Steinburg

Großalarm für die Feuerwehr in Kremperheide im Kreis Steinburg: Dort war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend auf einem Pferdehof Feuer in einem Strohlager ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr versucht seitdem, die bislang gut 800 Strohballen zu löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens sowie die Ursache sind noch unbekannt. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten werden laut Feuerwehr voraussichtlich noch bis in den Vormittag dauern. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Längster Adventskalender stellt auf LED um

Angesichts des Ukrainekrieges und der Energiekrise haben die Organisatoren des größten Adventskalenders der Welt im Tönninger Packhaus (Kreis Nordfriesland) die Beleuchtungskosten um mehr als die Hälfte gesenkt. Nach Angaben des Fördervereins Packhaus, der Stadt sowie der Touristinfo würden die LED im Packhaus umgerüstet. Die Veranstalter rechnen damit, dass die Kosten für die gesamte Adventszeit etwa auf 65 Euro reduziert werden können. Den größten Adventskalender der Welt gibt es im Packhaus seit 1997 in Tönning. Er ist mehr als 77 Meter breit sowie knapp 13 Meter tief. Innen finden an den Adventswochenenden Adventsmärkte und -Veranstaltungen statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Weihnachtsmärkte Westküste: Betreiber zufrieden

Die Betreiber der Weihnachtsmärkte an der Westküste sind weitgehend zufrieden. In Husum (Kreis Nordfriesland ), Heide (Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg) seien die Besucherzahlen im Vergleich zu den Märkten vor Corona zwar etwas zurückgegangen, insgesamt aber dennoch gut besucht, sagten die Sprecherinnen und Sprecher aus den drei Städten. Die Preise für Glühwein und Punsch seien in Husum gleich geblieben - dafür koste allerdings der "Schuss" dazu jetzt nicht mehr 50 Cent, sondern 1,50 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2022 | 08:30 Uhr