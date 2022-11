Stand: 22.11.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bisher keine Unfälle wegen Glätte und Eisregen an der Westküste

An der Westküste hat am Dienstagmorgen Regen eingesetzt, der nach Angaben der Polizei teilweise in Eisregen überging. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt könne es teilweise extrem glatt werden. Bislang sind nach Angaben der Beamten aber keine Unfälle gemeldet worden. Die Polizei empfiehlt eine erhöhte Aufmerksamkeit sowie eine angemessene Fahrweise. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Erdbecken-Speicher Meldorf wird befüllt

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) haben Techniker begonnen, einen neuen Erdbecken-Speicher mit Wasser zu füllen. Das Wasser soll in Zukunft mit der Abwärme von zwei Nachbarbetrieben auf 80 Grad erhitzt und dann als Fernwärme in die Nachbarschaft geliefert werden. Bis Weihnachten sollen über 40 Millionen Liter im Speicher ankommen. Parallel wird an einem neuen Fernwärmenetz in Meldorf gearbeitet. Es soll zunächst die Schulen, das Landesmuseum und das Amtsgericht sowie weitere öffentliche Gebäude beheizen. Später sollen auch Wohnhäuser angeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

TÜV-Report aus Heide: Immer weniger Autos ohne Mängel

Die Mängel bei der technischen Untersuchung von Pkw sind weiterhin rückläufig. Dies geht aus dem jährlichen Prüfbericht der Station hervor. So kamen 80 Prozent der Fahrzeuge mit keinen oder nur leichten Mängeln durch die vorgeschriebene Fahrzeugprüfung. Die anderen 20 Prozent haben allerdings teilweise so gravierende Mängel, dass sie schnell in Werkstätten müssen, um noch eine Prüfplakette zu erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Arbeitsagentur Heide bietet digitalen Elternabend an

Die Arbeitsagentur Heide führt am Dienstag mit einem digitalen Elternabend ein neues Angebot zur Berufswahl ein. Dazu können sich Eltern von Schulabgängern laut Arbeitsagentur in eine Videokonferenz online von zu Hause aus einwählen. Eltern seien häufig die ersten Ansprechpartner, wenn es um passende Ausbildungsmöglichkeiten gehe, sagte eine Sprecherin. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei der Arbeitsagentur Heide melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

