Stand: 21.11.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heider Winterwelt wird eröffnet

Auf dem Heider Marktplatz (Kreis Dithmarschen) ist am Montag um 11 Uhr die Heider Winterwelt eröffnet worden. Zahlreiche Buden, Stände und Holzhütten laden zum Besuchen ein. Der größte Weihnachtsmarkt an der Westküste findet in diesem Jahr ohne eine Eisbahn statt. Dafür habe man sich aber eine tolle Alternative ausgedacht, sagte Stadtmanager Michael Schittek. Der Wettbewerb im Eisstockschießen könne in einer etwas anderen Form durchgeführt werden: Die Eisbahn ist in diesem Jahr aus Kunststoff. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Sarah Connor tritt bei "Legends at the sea" auf

Die deutsche Soul-and-Pop-Sängerin Sarah Connor kommt für ein Open Air Konzert nach Büsum (Kreis Dithmarschen). Die Sängerin tritt im kommenden Jahr am Samstag, 3. Juni, im Rahmen der Reihe "Legends at the sea" auf der Watt-Tribüne direkt am Büsumer Hauptstrand auf - präsentiert von NDR 1 Welle Nord. In den vergangenen Jahren traten dort bereits Status Quo, DJ Bobo und Die Prinzen auf. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Neuer FDP Landesvorsitzender aus Brunsbüttel

Oliver Kumbartzky aus Brunsbüttel ist neuer FDP-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Der 41-jährige Landtagsabgeordnete wurde am Wochenende von den Delegierten des Landesparteitages mit 94 Prozent zum Nachfolger von Heiner Garg gewählt. Bei der Wahl gab es keinen Gegenkandidaten. Man gehe nun geschlossen und personell neu aufgestellt in den Wahlkampf für die Kommunalwahl im Mai. Dabei wolle man die Zahl der Mandatsträger in den Kreisen und Kommunen ausbauen, so Kumbartzky. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.11.2022 | 08:30 Uhr