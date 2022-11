Stand: 18.11.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Sanierung der St. Jacobi-Kirche in Neuenkirchen

Für den letzten Bauabschnitt der Sanierung der St. Jakobi-Kirche in Neukirchen (Kreis Nordfriesland) erhält die kleine Gemeinde 35.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Experten werden schadhafte Putze entfernen und außerdem an der Statik der Kuppel arbeiten. Bereits seit dem Jahr 2011 laufen in der St. Jakobi-Kirche aufwendige Sanierungsarbeiten, unter anderem an der Fassade und in der Sakristei. Insgesamt flossen laut Gemeinde bisher 1,4 Millionen Euro in die Sanierung. Die Kirche wurde im 13. oder 14. Jahrhundert erbaut. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Helgoland: Keine großen Sturmschäden

Auf Helgoland ist es bei dem Sturm mit Orkanböen gestern laut Feuerwehr bei kleineren Schäden geblieben. So sind mehrere Hausverkleidungen abgedeckt und zerstört worden, genau so wie ein massives Glühweinzelt für Touristen im Unterland. In der Nacht gab es keine weiteren Einsätze. Für die Fähre "MS Helgoland" gilt dennoch ein geänderter Fahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Aktion gegen psychische Gewalt gegen Frauen in Glückstadt

In Glückstadt (Kreis Steinburg) startet eine Plakat-Aktion, die sich mit dem Thema "Kritische Männlichkeit" auseinandersetzt. Sie ist Teil der Anti-Gewaltwochen, die die Stadt zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November organisiert. Die vom Landesverband Frauenberatung Schleswig-Holstein initiierte Plakat-Aktion beschäftigt sich laut Stadtverwaltung mit psychischer Gewalt gegen Frauen - und den Männlichkeitsbildern, die ihr zugrunde liegen. Die Plakate sind an verschiedenen öffentlichen Orten in Glückstadt zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2022 | 08:30 Uhr