Fünfte Regionalkonferenz an der Westküste beginnt

Die Energiewende an der Westküste ist das Top-Thema der Regionalen Kooperation Westküste. Zu dieser haben sich vor 10 Jahren die vier Landkreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg zusammen geschlossen, um die Region gemeinsam zu entwickeln. Bei der Konferenz mit 120 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung soll es darum gehen, wie sich die "Energieküste" als nachhaltige, klimaneutrale und innovative Region weiterentwickeln kann. Gast bei der Konferenz ist auch Projektleiter Nicolas Steinbacher von Northvolt. Das schwedische Unternehmen plant bei Heide eine Fabrik für Batteriezellen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Job-Portal soll Fachkräfte nach St. Peter-Ording bringen

Die Gemeinde und die Tourismuszentrale wollen mehr Fachkräfte in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ansiedeln. Dazu wurde ein neues Job-Portal im Internet eingerichtet. Gewerbe-Treibende aus der Region können sich an dieser digitalen Plattform beteiligen. Mit der neuen Internetseite und den Social-Media-Kanälen der Tourismus Zentrale könnten die Unternehmen mehr Nutzer und eine größere Öffentlichkeit erreichen, so Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos). Am Mittwoch findet eine Info-Veranstaltung zum neuen Job-Portal St.Peter-Ording statt. Ab 17.30 Uhr im Dünenhus St. Peter-Ording. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Kellinghusen: Übernahme der Kosten für Bustickets für Schüler offenbar geregelt

Die Probleme bei den Schülerbeförderungskosten im Amt Kellinghusen sind offenbar gelöst. Konkret geht es um die Erstattung der Bustickets für Schüler aus den steinburger Gemeinden Rosdorf, Hennstedt, Fitzbek, Sarlhusen oder Kellinghusen, die auf nahegelegene Schulen in Nachbarkreisen gehen. Der Kreis wollte die Beförderungskosten für diese Kinder zunächst nicht mehr voll übernehmen. Nach Protesten von Eltern aus der Region hatten Gemeinden, Ämter, Kreisverwaltung und Eltern einen Arbeitskreis gegründet. Laut dem Vorsitzenden des Schulausschusses habe die Verwaltung fast alle Probleme lösen können, es gebe derzeit nur noch wenige Einzelfälle, wo die Schülerbeförderungskosten nicht voll erstattet werden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

