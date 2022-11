Stand: 15.11.2022 10:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jobcenter warten auf Entscheidung beim Bürgergeld

Am Montag ist der Gesetzesentwurf für das Bürgergeld im Bundesrat vorerst gescheitert, weil die Union die Pläne für eine Erneuerung der Grundsicherung blockiert hat. Was bedeutet das für die Jobcenter und Hartz-4-Bezieher an der Westküste? Axel Scholz, Leiter des Jobcenters Husum (Kreis Nordfriesland), sagte NDR Schleswig-Holstein auf Nachfrage: Bei einer Einigung bis zum 25. November könnte das Jobcenter die Kernelemente noch umsetzen. Dazu zähle natürlich die Berücksichtigung des erhöhten Regelsatzes. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Dünentherme ab kommender Woche geschlossen

Die Dünentherme in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bleibt ab der kommenden Woche bis zum 11. Dezember geschlossen. Grund sind nach Angaben der Tourismuszentrale Instandsetzungsarbeiten. Die Saunalandschaft sei von der Schließung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Adventskalender aus Heide erhältlich

Ab sofort ist wieder der Adventskalender der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) erhältlich. Jeder Kalender habe eine Losnummer, mit der Käuferinnen und Käufer vom 1. bis 24. Dezember Preise gewinnen können, so das Heider Stadtmarketing. Die Erlöse aus dem Verkauf des Adventskalenders sollen dem Förderverein der Heider Winterwelt zugute kommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

