Helgoland: Die ersten Robbenbabys sind da

Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) sind die ersten Kegelrobben in diesem Jahr geboren worden. In einer gemeinsamen Erklärung des Vereins Jordsand und Helgoland Tourismus heißt es, die ersten sieben Robbenbabys seien bereits zur Welt gekommen. In den nächsten Wochen werden mehrere Hundert weitere Jungtiere erwartet. Seit den ersten Geburten im Winter 1996/97 auf Helgoland nehmen die Geburten laut Tourismusservice stetig zu. Zuletzt kamen demnach im vergangenen Herbst und Winter knapp 700 Tiere zur Welt. Menschen werden gebeten, mindestens 30 Meter Abstand zu den Tieren zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Karneval-Auftakt in Marne

Mit der Erstürmung des Rathauses beginnt am Freitag in Marne (Kreis Dithmarschen) die 5. Jahreszeit der Karnevalisten, Jecken und Narren. Rund 80 von ihnen werden dort am Freitagnachmittag erwartet. Die große Marner Karnevalsgesellschaft "Marn Hol Fast" ist nach eigenen Angaben Deutschlands nördlichste Karnevalshochburg. Nach dem Auftakt folgt Anfang Februar der Sitzungskarneval und traditionelle Prunksitzungen. Mitte Februar startet dann der Straßenkarneval mit dem Rosenmontagsumzug am 20. Feburar 2023. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

DAB+-Ausbau in Region Heide fertig

Der Ausbau des Digitalradioempfangs DAB+ ist in der Region Heide (Kreis Dithmarschen) so gut wie abgeschlossen. Die Region war in Schleswig-Holstein zuletzt ausgebaut worden. Nun sind alle NDR-Programme nahezu überall im Kreis Dithmarschen und auf Eiderstedt erreichbar, sagt Moritz Kirscht von der Abteilung Zentrale Aufgaben, Programmverbreitung beim NDR. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

Itzhoe: Jugendliche werfen Steine in Schulfenster

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) sucht zwei Jugendliche, die Steine geworfen haben sollen. Sie sollen am Mittwochabend vier Scheiben einer Schule in Itzehoe mit Feldsteinen beworfen haben. Anschließend sollen sie nach Angaben von Anwohnern über einen Zaun geklettert und davongelaufen sein. Die beiden sollen 1,75 m groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer habe einen weißen Beutel getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Itzehoe entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 11.11.2022 08:30 Uhr

