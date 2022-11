Stand: 10.11.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehreinsatz auf Kasernengelände in Kellinghusen beendet

Die Löscharbeitenauf einem ehemaligen Kasernengelände in Kellinghusen (Kreis Steinburg) sind seit dem späten Donnerstagvormittag beendet. Laut dem Einsatzleiter ist das Feuer aus. Auf dem Kasernengelände war am Mittwochnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. In der Halle wurden Stroh, Autoteile, Farben und Lacke gelagert. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig, weil das Stroh erst aus der Halle geholt werden musste, um an alle Glutnester zu kommen. Zeitweise waren bis zu 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 11:00 Uhr

St. Peter-Ording will noch mehr Wohnraum schaffen

Die Gemeinde St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat weitere Grundstücke gekauft, auf denen bezahlbare Wohnungen geschaffen werden sollen. Es handelt sich um eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche von 3,2 Hektar nördlich der Ordinger Kirche, erklärte Bürgermeister Jürgen Ritter. Es ist nach einem Grundstück im Ortsteil Böhl bereits die zweite Fläche, auf der Wohnungen für Beschäftigte aus dem Tourismus und anderen Branchen errichtet werden. Geplant sei ein Mix aus Mehrfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern, so Ritter. Für die Entwicklung der Flächen und die spätere Vermietung gründet die Gemeinde einen Eigenbetrieb. Das Kommunale Liegenschafts Management KLM soll bereits Anfang kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen, so Ritter. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Helgoland: SH Netz AG verlegt Kabel für 105.000 Euro

Die Schleswig-Holstein Netz AG investiert auf der Insel Helgoland: Eine Spezialfirma ist laut einem Sprecher dabei, ein 6.400-Volt-Mittelspannungskabel im Fels zwischen dem Unterland und dem Oberland zu verlegen. Der Netzbetreiber bringt dafür 105.000 Euro auf. Mit dem neuen Kabel werde die Versorgungssicherheit auf der Insel erhöht, so der Sprecher weiter. Die Arbeiten am Steilhang auf Helgoland sollen rechtzeitig vor dem Beginn der Schlechtwetter-Periode mit schweren Herbst-Stürmen abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Vandalismus an Heider Schule

Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach zwei Fällen von Vandalismus an der Klaus-Groth-Schule. Unbekannte hätten von Montag auf Dienstag eine Scheibe des Schulgebäudes zerstört, sagte eine Polizeisprecherin. Am Dienstagabend alarmierte ein Anwohner die Beamten erneut, weil er verdächtiges Geräusch gehört hatte. Vor Ort stellten die Polizisten dann fest, dass unbekannte Täter ein Fenster mit einem Gummihammer eingeworfen hatten. Die Schadenshöhe liegt laut der Polizeisprecherin bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

