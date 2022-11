Stand: 04.11.2022 16:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mahnwache für getötete Frau in Heide

Nach dem am Dienstag in der Klaus-Groth-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) eine Frau auf offener Straße erschossen wurde, findet am Freitagabend ab 18 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz eine Mahnwache statt. 150 Personen sind laut Polizei für die Veranstaltung angemeldet. Die Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs (CDU) und Pastorin Astrid Buchin werden unter anderem eine Ansprache halten. Die Mahnwache soll auf Femizide aufmerksam machen. Ein 54-jähriger Mann hatte seiner Ex-Frau am vergangenen Montag in den Rücken geschossen. Sie starb im Krankenhaus. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Stromtrasse von Brunsbüttel bis Dänemark ist fertig

Startschuss für die Westküstenleitung von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Klixbüll (Kreis Nordfriesland). Das Unternehmen Tennet hat die 140 Kilometer lange Leitung in vier Abschnitten gebaut. Der vierte und letzte Abschnitt der Westküstenleitung verläuft von Husum (Kreis Nordfriesland) nach Klixbüll und wurde kürzlich fertig gestellt. Er wird 2023 in Betrieb genommen. Die Westküstenleitung zählt zu den wichtigsten Projekten beim Ausbau der Stromnetze im Norden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Landwirtschaftskammer verzeichnet großes Plus

Die Landwirtschaftskammer hat ihren Jahresabschluss für das Jahr 2021 vorgelegt. Sie hat einen Überschuss von 28 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach Angaben einer Sprecherin wurde auf der Hauptversammlung unter anderem beschlossen, das eigene Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp im Kreis Plön zu modernisieren. Dort soll für rund 3,4 Millionen Euro der Bereich der Sauenhaltung "modern und tierwohlgerecht" umgebaut werden. Für den Rinderbereich soll ein Bauantrag gestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 16:30 Uhr

Bürgerentscheid über Solaranlage in Busenwurth

Am Sonntag dürfen 250 stimmberechtigte Bürger Busenwurths (Kreis Dithmarschen) in einem Bürgerentscheid über Solaranlagen entscheiden. Es geht um einen geplanten Solarpark auf einer etwa 75 Hektar großen Fläche. Die Gemeindevertreter waren sich bereits einig, ein Bauleitverahren auf den Weg zu bringen. Doch eine Bürgerinitiative ist gegen die Pläne. Bei der Fläche handele es sich um fruchtbares Ackerland - zudem ist nach Angaben der Initiative der Investor der Sohn der Bürgermeisterin, die ebenfalls in seinem Unternehmen arbeitet. Die Initiative stellt deshalb die Neutralität der Bürgermeisterin in Frage. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

Wieder Karnevalsfeier in Marne

In einer Woche ist Karnevalsbeginn, nach zweijähriger Corona-Pause auch in Marne (Kreis Dithmarschen). Bereits Samstag soll das närrische Treiben beginnen, sagte der Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft der Deutschen Presseagentur. Am 11. November wird traditionell das Rathaus gestürmt. Beim Umzug erwarte der Präsident tausende Besucher - wie vor Corona-Zeiten. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:30 Uhr

