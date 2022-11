Stand: 02.11.2022 17:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Verzögerung beim Bau der Batteriefabrik Northvolt?

Ursprünglich hat das schwedische Unternehmen Northvolt eine Batteriefabrik bei Heide geplant. Nun sind auch die USA als Standort im Gespräch. Zu den Gründen nannte das Unternehmen die stark gestiegenen Energiepreise in Deutschland und bessere Subventionsbedingungen in den USA. Das war auch Thema am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss. Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zeigte sich im Ausschuss besorgt über die Northvolt-Äußerungen. Wirtschafts-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) machte deutlich, das Projekt sei nicht in Gefahr, lediglich beim Zeitrahmen könnte es Veränderungen geben. Die endgültige Standortentscheidung soll nach seinen Angaben bis Ende des Jahres fallen. Björn Jörgensen, Leiter des Amtes Heider Umland, sagte, das Verfahren zur Bauleitplanung laufe unverändert weiter. Derzeit fehlten noch einige Gutachten von Behörden zum Beispiel zu den Themen Umwelt und Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Corona: Künftig nur noch sieben Impfzentren im Norden

In Schleswig-Holstein werden zahlreiche Corona-Impfstellen zum Jahreswechsel geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Zahl von 15 auf 7 reduziert. Die Impfstellen in Heide, Itzehoe und Kropp stellen damit Ende des Jahres den Betrieb ein. Hintergrund der Schließung der Impfstellen ist, dass der Bund eine finanzielle Beteiligung über das Jahresende hinaus bisher offengelassen hat. Zudem erlaubten die hohen Impfquoten unter anderem durch die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte - die Zahl der Impfstellen im Land zu reduzieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 16:30 Uhr

Heide: Neue Details zum Tötungsdelikt auf offener Straße

Am Montagnachmittag ist in Heide eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Der Sohn der Getöteten habe die Tat mitansehen müssen. Laut Polizei hat die Frau möglicherweise den Schützen gar nicht wahrgenommen. Denn als sie mit ihrem Sohn in der Klaus-Groth-Straße unterwegs war, kam der Täter offenbar von hinten und schoss seiner Frau unvermittelt in den Rücken. Nach Angaben der Polizei lebte die getötete Frau in Trennung. Sie hielt sich mit ihrem 13-jährigen Sohn in Heide auf. Weit weg von ihrem Heimatort Chemnitz. Wie ihr Ex-Partner sie ausfindig machen konnte, ist noch unklar. Nach der Tat ließ sich der 54 Jahre alte Mann von seinem Bekannten zum Heider Revier fahren und stellte sich. Die Frau starb im Westküstenklinikum, der Sohn erlitt einen Schock. Die Polizei hat gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Nordsee: Dreimal so viele Sturmfluten

Die Zahl der Sturmfluten an der Nordsee hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht - das hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ermittelt. Demnach hatte es im vergangenen Winter 16 Sturmfluten gegeben. Zwischen dem 30. Januar und dem 7. Februar sei der Wasserstand sechs Mal über die Sturmflutmarke gestiegen, zwischen dem 17. und 22. Februar sogar sieben Mal. Das war den Angaben zufolge die längste Sturmflutkette seit 1990. Am schlimmsten war das Sturmtief "Zeynep" in der Nacht zum 19. Februar mit Windböen bis zu 154 Kilometern pro Stunde. Derartige Sturmtiefs treten einmal in fünf Jahren auf. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Sommer war für den Grünkohl zu heiß

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer in Rendsburg war der Schädlingsbefall wegen der hohen Temperaturen zu groß. Der zu erwartende Ertrag wird daher wohl unter dem Durchschnitt liegen, schätzt die Kammer. Die Qualität ist offenbar aber trotzdem gut. Zwar ist der Grünkohl hier immer noch ein Nischenprodukt. Doch die Anbaufläche hat sich innerhalb der vergangenen zwei Jahre verdoppelt - auf jetzt 25 Hektar. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Glückstädter Polizeichef geht nach Heide

Der Glückstädter Polizeichef Michael Gohr wechselt ins Revier nach Heide. In den kommenden Tagen tritt er dort seinen Dienst als stellvertretender Revierleiter an, das meldet die Norddeutsche Rundschau. Damit übernimmt er den Posten von Hauptkommissar Thomas Schulz, der 20 Jahre die Position in Heide hatte. Er ging am 30. September in Pension. Michael Gohr war siebeneinhalb Jahre in Glückstadt. Zuvor hatte er die Reviere in Wilster und Lägerdorf geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

Fachmesse Domizil erfolgreich

Deutschlands einzige Fachmesse für die Ferienhausbranche - die Domizil in Husum - ist nach Angaben der Veranstalter ein Erfolg. Sie habe die Erwartungen übertroffen. Mehr als 2.800 Fachbesucher kamen an die Messestände. Zu den 92 Ausstellern zählten Experten rund um das Thema Planen, Einrichten und Vermieten aus dem gesamten Bundesgebiet. Trotz der Energiekrise und aktuellen Herausforderungen gehen die Planer davon aus, dass im kommenden Jahr noch mehr Aussteller nach Husum kommen. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2022 8:30 Uhr

