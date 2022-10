Stand: 18.10.2022 12:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Großflächiger Ausfall von Internet- und Mobilfunk in Nordfriesland

Im südwestlichen Nordfriesland haben derzeit tausende Haushalte keinen Internet- und Mobilfunkempfang. Das hat der Netzbetreiber TNG mitgeteilt. Grund für die Ausfälle sind nach Angaben des Unternehmens Schäden an Netzleitungen, die bei Tiefbauarbeiten in Husum entstanden sind. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar. Besonders betroffen sind laut TNG die Gemeinden Simonsberg, Garding und Oldenswort. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 12:00 Uhr

Aktion zur Katzenkastration an der Westküste

Aktuell läuft eine Aktion zur Kastration von freilebenden Katzen. Auch an der Westküste beteiligen sich daran viele Ämter und Gemeinden, siehe Seite der Tierärztekammer. Bei der Aktion handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Tierschutzverbänden, der Tierärzteschaft, des Landesjagdverbandes sowie des Landes Schleswig-Holstein. Nur herrenlose Katzen, die sich nicht in menschlicher Obhut befinden und auf dem Gebiet einer der teilnehmenden Gemeinden aufgegriffen worden sind, können kastriert werden. Das muss mit einen ausgefüllten und unterschriebenen Vordruck belegt werden. Die Kosten werden vollständig aus einem Fonds der Tierärztekammer übernommen. Nach dem Eingriff muss das Tier wieder dort ausgesetzt werden, wo es aufgegriffen wurde. Die Aktion läuft bis zum 14. November. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Bürgerbeauftragte zu Gast in Heide

Die Bürgerbeauftrage für soziale Angelegenheiten des Landes, Samiah El Samadoni (SPD), ist am Dienstag in Heide (Kreis Dithmarschen) zu Gast. Zwischen 11 und 15 Uhr berät sie Bürgerinnen und Bürger in der Kreisverwaltung in allen Fragen rund ums Kindergeld, Hartz-IV Zahlungen, Mietzuschüsse, Wohngeld oder Krankenkassenzuschüsse. Eine telefonische Terminvereinbarung ist notwendig. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Itzehoe stellt den besten Versicherungsazubi Schleswig-Holsteins

Der beste Versicherungsazubi Schleswig-Holsteins dieses Jahres heißt Jan Niklas Schütt und kommt aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Der 22-Jährige hat seine Versicherungsausbildung bei der Itzehoer mit dem landesweit besten Ergebnis abgeschlossen. Die Itzehoer wurde in der Vergangenheit unter anderem von der Arbeitsagentur Heide mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Welmbüttel: Senderabschaltung wegen Reparaturarbeiten

Am Dienstag wird es im Bereich des Senderstandortes Heide Welmbüttel (Kreis Dithmarschen) in der Zeit von 10.05 bis 18.00 Uhr zu massiven Beeinträchtigungen des Radioempfangs kommen. Der Grund sind umfangreiche Reparaturarbeiten an der Antennenanlage. Deshalb müssen in dieser Zeit einige Senderanlagen abgeschaltet werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Erneuter Busstreik im Land

Erneut kommt es am Dienstag zu einem Warnstreik bei privaten Busunternehmen. Vor allem die Autokraft ist betroffen. Welche Busse fahren, erfährt man auf der entsprechenden Internetseite. Im Tarifstreit im privaten Busgewerbe fordert die Gewerkschaft ver.di, dass der Stundenlohn für Fahrerinnen und Fahrer um 1,95 Euro angehoben wird. Der Omnibusverband Nord hält diese Forderung für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Streik bei Eurowings geht Dienstag weiter

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

