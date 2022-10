Stand: 17.10.2022 11:05 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hilfstransporte für Ukraine aus Kropp und Meldorf

Aus Meldorf (Kreis Dithmarschen) macht sich heute ein Hilfstransport mit tonnenschwerer Ladung auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. Jan Peters aus Brunsbüttel organisiert die Spendentour bereits zum zweiten Mal. Zusammen mit einem Freund ist er zwei Tage lang unterwegs, um zum Beispiel Medikamente, Lebensmittel und Rollatoren in die Ukraine zu schaffen. Besonders jetzt, zu Beginn der kalten Jahreszeit, seien die Menschen laut Peters im Donbass stark auf Hilfe angewiesen. Das Geld für diese Produkte haben viele dithmarscher Unternehmen, Verbände und Hilfsorganisationen gespendet, insgesamt rund 15.000 Euro. Ein ähnlicher Transport ist am Sonnabend aus der Gemeinde Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) gestartet. Dort haben Freiwillige schon zum vierten Mal mehrere Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Viele Teilnehmende bei Typsierungsaktion

An der Suche nach einem Stammzellenspender für Elsa haben sich am Sonnabend in Münsterdorf bei Itzehoe (Kreises Steinburg) mehr als 250 Menschen an einer DKMS-Typsierungsaktion beteiligt. Das siebenjährige Mädchen ist bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und darauf angewiesen, dass sich bald ein passender Stammzellenspender findet. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

