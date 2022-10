Stand: 14.10.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Typisierungsaktion für siebenjähriges Mädchen

Am Sonnabend findet in Münsterdorf (Kreis Steinburg) eine Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) statt. Dabei geht es vor allem um die Suche eines passenden Spenders für die siebenjährige Elsa. Da Mädchen hat zum zweiten Mal Blutkrebs. Noch sei unklar, ob jemand aus der Familie als Spender in Frage komme oder ob weltweit nach ihrem genetischen Zwilling gesucht werden müsse, so Elsas Tante Laura Sarau. An der Aktion kann jeder teilnehmen, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Kohlernte mit leichter Verspätung

Die Kohlernte in Dithmarschen ist erst jetzt in vollem Gange. Wegen der Trockenheit bis in den September hinein waren viele Kohlköpfe noch zu klein, um vermarktet zu werden. Laut Karl Albert Brandt vom Gemüseanbauerverband Dithmarschen hatten deshalb einige Kohlbauern noch ein paar Wochen mit der Ernte gewartet und auf Regen gehofft. Auch durch die Niederschläge der vergangenen Wochen haben demnach die Pflanzen bis zu 30 Prozent an Gewicht zugelegt. Kleinere Kohlköpfe mit einem Gewicht von etwa anderthalb Kilo sind für den Einzelhandel bestimmt, die größeren werden industriell vermarktet. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Scheune in Wesselburen durch Brand zerstört

Eine als Maschinenhalle genutzte Scheune in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Freitag vollständig niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, was sich in der Halle befand. Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehr sei das Gebäude nicht mehr zu retten gewesen. Die Brandursache wird noch ermittelt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 300.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Stallpflicht für Geflügel in Teilen Dithmarschens

Nach einem Geflügelpest-Ausbruch in der Gemeinde Tackesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gilt in weiten Teilen der Dithmarscher Geest weiterhin Stallpflicht für Geflügel. Die sogenannte Schutzzone mit einem Mindestradius von drei Kilometern erstreckt sich auf Teile der Gemeinden Offenbüttel und Osterrade. Teile der Gemeinden Bunsoh, Dellstedt, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel und Wrohm liegen in der Überwachungszone. Auch dort gibt es Einschränkungen, die Geflügelhalter beachten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

