Stand: 13.10.2022 18:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geflügelpest-Ausbruch in Tackesdorf

Nach einem Geflügelpest-Ausbruch in der Gemeinde Tackesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gilt in weiten Teilen der Dithmarscher Geest weiterhin Stallpflicht für Geflügel. Die sogenannte Schutzzone mit einem Mindestradius von drei Kilometern erstreckt sich auf Teile der Gemeinden Offenbüttel und Osterrade. Teile der Gemeinden Bunsoh, Dellstedt, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel und Wrohm liegen in der Überwachungszone. Auch dort gibt es Einschränkungen, die Geflügelhalter beachten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Lexfähre: Boote werden aus dem Wasser geholt

Im Sportboothafen Lexfähre an der Eider wird derzeit aufgeslippt. Das heißt, dass die Besitzer ihre Boote zum Saisonende aus dem Wasser holen. Viele Schäden am Boot werden erst zu diesem Zeitpunkt sichtbar. Auch der benachbarte Campingplatz wird winterfest gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Bauarbeiten zur Deichverstärkung am Trischendamm für 2024 geplant

Am Trischendamm in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) sollen im Frühjahr 2024 die Bauarbeiten für die Deichverstärkung beginnen. In der Gemeinde wachsen die Sorgen angesichts einer möglichen Sperrung des Badestrandes. Dies wäre vergleichbar mit dem Verlust des Landesfischereihafens und ein gewaltiger Einschnitt in den Tourismus, meint Bürgermeister Bernd Thaden (SPD). Am 26. Oktober findet ein erneutes Treffen mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz statt. Dort sollen dann weitere Details zu den Bauarbeiten bekannt gegeben werden. Die Gemeinde hat bereits eine Umfrage bei Gewerbetreibenden gestartet, die mögliche Alternativen aufzeigen soll, wie die Folgen für den Tourismus abgemildert werden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Scheune in Wesselburener Wohngebiet abgebrannt

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) hat in der Nacht zum Donnerstag eine Scheune in einem dicht besiedelten Wohngebiet gebrannt. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, gegen halb sieben am Morgen war das Feuer gelöscht. Ein Feuerwehrmann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Heider Krankenhaus, wurde jedoch mittlerweile wieder entlassen. Wegen der starken Rauchentwicklung habe auch ein angrenzendes Gebäude evakuiert werden müssen, berichtete Wehrführer Christoph Paap. Die Scheune, die als Abstellplatz diente, ist komplett abgebrannt. Laut ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 12:30 Uhr

Dithmarscher ist Energielandwirt des Jahres

Rainer Carstens aus Friedrichsgabekoog ist am Mittwochabend in Berlin mit dem CeresAward für den Energielandwirt des Jahres ausgezeichnet worden. Den mit 1.000 Euro dotierten Preis erhielt er für sein Konzept, die Abwärme seiner Biogasanalge zum Heizen seines Tomaten-Gewächshauses zu nutzen. Gleichzeitig versorgt die Anlage auch noch 7.000 Haushalte mit Strom. Der CeresAward wird jährlich von dem Fachportal "agrar heute" verliehen und gilt als wichtigster Preis in der Landwirtschaft. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Nachhaltiges Kerosin mit Hilfe von Brunsbütteler Firma?

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung steckt 30 Millionen Euro in ein Forschungsprojekt zu nachhaltigem Kerosin. Projektpartner ist unter anderem das Unternehmen Sasol in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen. Der herkömmliche Treibstoff für Flugzeuge basiert im Moment auf fossilen Rohstoffen und ist damit nicht nachhaltig. In Zukunft könnte Kerosin auf grünem Wasserstoff und Kohlendioxid basieren und damit umweltfreundlich sein. Dafür muss aber ein neuer Katalysator erfunden werden. Dieser soll dann bei der Sasol in Brunsbüttel gebaut werden. Denn dort sind zurzeit bereits ähnliche Katalysatoren im Bau. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Verschickungskinder in SPO: Aufklärung soll weitergehen

Nachdem am Dienstag eine Studie der Christian-Albrechts-Universität in Kiel über Gewalt Kinderkurheimen in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) vorgestellt wurde, hat sich Grünen-Politikerin Denise Loop aus Berlin dazu geäußert. Sie leitet den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit Blick auf die Studienergebnisse sagt sie: Die Aufklärung müsse weitergehen und die Politik müsse sich konkrete Gedanken über Entschädigungsmöglichkeiten machen. Alleine in St. Peter-Ording sollen damals 325.000 Kinder in Verschickungsheimen gewesen sein. Die Kieler Studie hatte gezeigt, dass systematische Gewaltanwendungen nicht nachzuweisen sind. Trotzdem seien die Anschuldigungen der damaligen Kinder ernst zu nehmen, betont einer der Forscher. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2022 | 16:30 Uhr