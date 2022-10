Stand: 11.10.2022 09:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Die Coronazahlen an der Westküste

Die Coronazahlen in Schleswig-Holstein steigen. Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei 567, in Nordfriesland bei 722 und im Kreis Dithmarschen bei 773. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mit 927 die landesweit höchste 7-Tage-Inzidenz. Und auch die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, steigt weiter: Am Montag waren es landesweit demnach 730 - am Freitag vergangener Woche noch 689. In den Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide werden nach eigenen Angaben derzeit acht Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt. Außerdem sind 27 Personen mit Corona infiziert, die aus einem anderen Grund in einer der beiden Kliniken versorgt werden. Im Klinikum in Itzehoe befindet sich ein Corona-Patient auf der Intensivstation, 18 weitere sind mit Covid-19 infiziert. Dort steigt nach eigenen Angaben die Zahl der Patienten, die sich wegen einer Corona-Infektion in stationäre Behandlung begeben. Etwas anders stellt sich die Lage im Klinikum Nordfriesland in Husum in dieser Woche dar. Dort liegen derzeit 15 Patienten, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

