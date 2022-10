Stand: 10.10.2022 09:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geflügelpest auf Sylt

Im Kreis Nordfriesland wurde erneut einen Fall von Geflügelpest nachgewiesen. In Keitum auf Sylt musste ein Geflügelhalter am Wochenende alle 240 Gänse keulen lassen. Nach Angaben der Kreisverwaltung müssen alle Geflügelhalter auf der gesamten Insel Sylt ihre Enten, Gänse, Fasane, Hühner und weitere Vögel ab sofort im Stall unterbringen, zusätzlich gilt ein zehn Kilometer großer Überwachungsradius. Die enstsprechende Allgemeinverfügung gilt seit Sonnabend. Weil das Virus H5N1 hochansteckend für Vögel ist und sich schnell ausbreiten kann, bittet das Veterinäramt, verendete Wildvögel im gesamten Kreis Nordfriesland zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08.30 Uhr

Sanierung des Nordostseekanals sorgt für Verzögerungen

Die schweren Böschungsschäden am Nordostseekanal (NOK) sorgen für Verzug im Marketing-Konzept für den Radtourismus. Denn der Weg am Kanal ist bei Hochdonn (Kreis Dithmarschen), Fischerhütte (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) für längere Zeit gesperrt. "Die Nordostseekanalroute ist der bisher einzige professionell vermarktete Fernradweg in Schleswig-Holstein", sagt Helge Haalck von der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Nordostseekanal, "wir haben uns gerade auf den Weg gemacht, ein neues Marketingkonzept aufzulegen und demnächst wollten wir in die Umsetzung gehen." Der Kreis Dithmarschen hat den Bund aufgefordert, mehr Personal und Geld bereitzustellen, damit die Bauarbeiten schneller vorankommen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt will die Sanierungen zwar im kommenden Jahr starten, allerdings gibt es viele weitere Schäden entlang des gesamten Kanals - das könne insgesamt mehrere Jahre dauern, sagte ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08.30 Uhr

