Helgoland: Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister

Helgoland (Kreis Pinneberg) wählt am kommenden Sonntag einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Der amtierende Verwaltungschef Jörg Singer (parteilos) wird nach zwölf Jahren nicht wieder kandidieren. Für seine Nachfolge haben insgesamt fünf Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Jörg Singer wird nach seiner Amtszeit auf Helgoland bleiben und in die Wirtschaft wechseln. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Busstreiks in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg

Wie die Gewerkschaft ver.di Nord mitteilte, sind heute und morgen Warnstreiks im Busverkehr geplant. Betroffen sind Buslinien der Autokraft als auch einiger privater Busnternehmen sowie Schulbusse. Die Busunternehmen raten ihren Fahrgästen, sich jeweils im Internet zu informieren, welche Linien weiterhin unterwegs sind und wo es Ausfälle geben wird. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Neue FH-Studiengänge für neue Northvolt-Batteriefabrik geplant

Das schwedische Unternehmen Northvolt braucht für die geplante Batteriefabrik in Heide (Kreis Dithmarschen) zahlreiche Facharbeiter und Ingenieure. Allerdings gibt es bislang kein konkretes Berufsbild für Beschäftigte in der Batteriezellen-Produktion für E-Autos. Die Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide plant im Zuge des Baus der Fabrik zehn neue Studiengänge. Ziel sei es, die Ingenieure vor Ort für den akuten Bedarf passgenau auszubilden, so die Präsidentin der FHW Katja Kuhn. An der Fachhochschule laufen bereits die Planungen für zehn neue Studiengänge. Weil der bestehende Campus in Heide dafür nicht ausreicht, gibt es bereits Pläne für einen weiteren Standort der FHW - zum Beispiel in Husum (Kreis Nordfriesland). Wenn die finale Entscheidung für den Bau der Batteriefabrik vorliegt, sollen die Pläne konkretisiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:00 Uhr

Rettungseinsatz wegen Stand-Up-Paddler vor St. Peter-Ording

Vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) sind am Abend Einsatzkräfte zu einem vermeintlichen Seenotfall gerufen worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Augenzeuge vom Strand aus gesehen, dass ein Stand-Up-Paddler sich über einen längeren Zeitraum nicht von der Stelle bewegt hatte. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Wassersportler jedoch bereits aus eigener Kraft wieder an Land gekommen. Trotz des Fehlalarms rät die Polizei in solchen Fällen, lieber einmal zu viel anzurufen als zu wenig. Immerhin, so ein Sprecher, sei ein solcher Einsatz ja auch eine gute Übung für den Ernstfall. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

