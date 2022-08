Stand: 31.08.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

NDR Dialogbus in Marne

Mit Mitarbeitern des Norddeutschen Rundfunks ins Gespräch kommen - Kritik und Lob loswerden - Themen vorschlagen und sich über neue Entwicklungen an der Westküste austauschen: Dazu laden wir Sie heute Vormittag auf dem Wochenmarkt in Marne ein. Dort steht noch bis 12 Uhr der Dialog-Bus des NDR. Kollegen aus der Hamburger Redaktion der Satiresendung Extra 3 und aus dem NDR Studio Heide freuen sich unter dem Motto "Lass uns reden" auf Ihre Anregungen und Programmwünsche. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Schmedeswurth: Razzia in Nutzhanf-Plantage

26 Einsatzkräfte von Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag eine Hanfplantage in Dithmarschen durchsucht. Den gesamten Tag über bis in den Abend dauerte die Razzia in Schmedeswurth zwischen Marne und Brunsbüttel. Das durchsuchte Areal ist nach Polizeiangaben sechs bis sieben Hektar groß. Auf dem Acker habe eine 58-jährige Frau gemeinsam mit ihrem 26-jährigen Sohn Cannabispflanzen angebaut, so die Polizei. Bei dem Feld und dem angrenzenden Betrieb soll es sich um eine Produktionsstätte für Nutzhanf handeln. Die Polizei will nun den THC-Gehalt des Hanfs von Spezialisten überprüfen lassen. Das Amtsgericht in Itzehoe hatte die Durchsuchungsaktion angeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

