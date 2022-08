Stand: 09.08.2022 11:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Büsum: Windsurfer gerettet

Ein Kitesurfer geriet am Montagabend in Not. Nach Angaben der Feuerwehr war er bei auflaufendem Wasser in der Büsumer Perlebucht (Kreis Dithmarschen) gestartet. Die Strömung trieb ihn in Richtung Meldorfer Bucht. Von dort konnte er zwar wieder Richtung Büsum umkehren, musste aber auf Höhe der Büsumer Schleuse sein Segel ausklinken, um nicht wieder abgetrieben zu werden. Passanten hatten den Mann bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Rettungstaucher aus Itzehoe (Kreis Steinburg) und ein Rettungshubschrauber waren bereits unterwegs. Der Mann konnte aus eigener Kraft an Land schwimmen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Garding: 720.000 Euro für neue Fahrradwege

Garding (Kreis Nordfriesland) will fahrradfreundlicher und verkehrssicherer werden, denn gerade im Sommer ist die Stadt ein beliebtes Ziel für Radtouren. Dafür hat hat der Bund nun Fördergelder in Höhe von 720.000 Euro aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bereitgestellt. Mit dem Geld soll die Innenstadt umgestaltet werden, damit sie attraktiver und sicher wird. Nach Angaben von Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt (CDU) sind neue Radwege durch die historische Altstadt geplant, die auch beschildert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Betrunkener Kutterfahrer schlägt Polizisten

Nachdem ein Mann mit seinem Kutter im Büsumer Hafen (Kreis Dithmarschen) ein anderes Schiff gerammt hatte, stellte die Wasserschutzpolizei bei einem Atemalkoholtest 1,93 Promille fest und ordnete eine Blutprobe an. Auf der Fahrt in Krankenhaus begann der Mann plötzlich einen der Polizisten zu schlagen und zu treten. Um ihn zu überwältigen, mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen und ihn fesseln. Auch im Krankenhaus leiste der Mann so starken Widerstand, dass er für die Blutabnahme am Krankenbett festgeschnallt werden musste. Einer der Polizisten verletzte sich so schwer, dass er nicht mehr dienstfähig war. Der Büsumer wird sich nun wegen Trunkenheit, des tätlichen Angriffs und wegen des Widerstandes verantworten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 447,1 (Stand 08.08.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 357,5 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 298,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 356,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

