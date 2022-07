Stand: 28.07.2022 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geflügelpest im Kreis Dithmarschen

Im Kreis Dithmarschen gibt es einen neuen Fall von Geflügelpest. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, ist ein Gänse-Zuchtbetrieb in Gudendorf mit rund 6.700 Tieren betroffen. Bereits am Montag hatte das Landeslabor das für Vögel gefährliche Influenzavirus in Gewebeproben der Tiere nachgewiesen. Nun hat auch das Friedrich-Löffler-Institut die Infektion mit dem Geflügelpest-Virus bestätigt. Um den Zuchtbetrieb in Gudendorf hat der Kreis nun eine Sperrzone eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd im Kreis Pinneberg endet mit Unfall

Nach einer Verfolgungsjagd durch Elmshorn und Barmstedt hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Heede (alle Kreis Pinneberg) einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der 37-Jährige soll den Polo nach Angaben der Polizei zuvor in Itzehoe (Kreis Steinburg) gestohlen haben. Anderen Autofahrern war der Wagen aufgefallen, weil das hintere Kennzeichen fehlte. Gleichzeitig wurde der Wagen als gestohlen gemeldet. Bei Barmstedt nahmen Beamte die Verfolgung auf. Der Fahrer floh mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort und versuchte mit gefährlichen Überholmanövern trotz Gegenverkehrs auf der B4 zu entkommen. In der Zwischenzeit wurde gemeldet, dass der Fahrer einer Person in Bokholt-Hanredder (Kreis Pinneberg) über den Fuß gefahren sei. Ein Streifenwagen versperrte in der Hoffnunger Chaussee schließlich dem Polo den Weg. Der Wagen landete im Graben, der Mann wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus, die Beamten ordneten wegen des Verdachts auf Drogen am Steuer eine Blutprobe an. Der Fahrer war außerdem ohne Führerschein unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Pflegehaus "Alte Schule" in Lunden: Staatsanwaltschaft prüft Vorgänge

Nach Angaben der Mitarbeiter soll der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft einen Burnout haben. Dies habe sein Anwalt auf einer Mitarbeiterversammlung vor rund eineinhalb Wochen bekannt gegeben. Wenige Tage später übergab er die Schlüssel an die Pflegedienstleitung und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Die Heimaufsicht - der Kreis Dithmarschen - verteilt die Bewohner auf andere Pflegeeinrichtungen. Der Kreis schließt die "Alte Schule" in Lunden wegen nicht erfüllter Brandschutzauflagen zu Ende September und hat Strafanzeigen unter anderem wegen Unterschlagung gegen den Geschäftsführer gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Wacken Open Air: Bullenschädel wurde aufgehängt

In der kommenden Woche beginnt in Wacken nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das größte Heavy Metal Festival der Welt. Am Mittwoch wurde das Symbol des Wacken Open Air, der schon von weitem sichtbare Bullen-Schädel, auf dem Festival-Gelände aufgehängt. Er ist komplett aus Stahl und wiegt 2,4 Tonnen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 532,2 (Stand: 27.7.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 558,0 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 513,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

