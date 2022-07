Stand: 27.07.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Skandal um Pflegehaus "Alte Schule" in Lunden - Kreis stellt Strafanzeige

Der Kreis Dithmarschenhat Strafanzeige gegen den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Pflegeheimes "Alte Schule" in Lunden gestellt. Die Betreibergesellschaft ist in finanziellen Schwierigkeiten, der Geschäftsführer seit dem Wochenende verschwunden. Die Heimaufsicht organisiert derzeit für die 37 Bewohner neue Heimplätze. Laut der Leiterin der Abteilung Soziales beim Kreis Dithmarschen, Renate Agnes Dümchen, kann bereits die Hälfte der Bewohner in anderen Einrichtungen im Kreis untergebracht werden. Das Pflegeheim soll zum 30. September geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein zahlt für Straßenbau in Nordfriesland

Der Kreis Nordfriesland erhält eine Millionenförderung vom Land Schleswig-Holstein für den Ausbau von Bundes-und Kreisstrassen. Das wichtigste Projekt ist laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der Ausbau der B5. Die Bundesstraße soll zwischen Tönning und Husums dreispurig ausgebaut werden, um so sichere Überholmöglichkeiten für die Autofahrer zu schaffen. Außerdem sollen die Gewerbegebiete im Süden Husums besser angebunden werden, dafür wird ein neuer Anschluss von der Kreisstrasse 137 an die B5 geschaffen. Durch diese neue Verbindung solle auch die Husumer Innenstadt entlastet werden, so Madsen. Das Land übernimmt die Kosten von 3,9 Millionen Euro für diesen Anschluss an die B5. Die Gesamtkosten für den B 5-Ausbau in Nordfriesland betragen 25 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Erneut Probleme im Schiffsverkehr zur Insel Helgoland

Laut Reederei Adler Eils fällt die für 10:50 Uhr geplante Abfahrt des Katamarans "Nordlicht II" von Helgoland nach Cuxhaven aus. Fahrgäste können laut Reederei mit der "MS Helgoland" um 16.15 Uhr fahren oder um 18:40 Uhr mit der "Nordlicht II". Wegen eines technischen Ausfalls an Bord des Katamarans "Nordlicht" gibt es von Freitag an bis einschließlich Montag keine Fahrten mit dem Katamaran zwischen Helgoland und Cuxhaven. Bereits gebuchte Tickets für den Katamaran können auf "MS Helgoland" umgebucht werden. Weitere Informationen zum Schiffsverkehr nach Helgoland gibt es auf der Internetseite der Reederei Cassen Eils. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 522,5. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 528.8 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 551. Die landesweite Inzidenz liegt bei 515,4. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2022 | 08:30 Uhr