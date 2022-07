Stand: 26.07.2022 10:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

US-Chiphersteller investiert 300 Millionen Euro in Itzehoe

300 Millionen Euro will der US-amerikanische Chiphersteller Vishay in eine neue Fabrik in Itzehoe (Kreis Steinburg) investieren. Der Kaufvertrag mit der Stadt für die rund drei Hektar große Fläche sei unterzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Den Angaben zufolge sollen in einer ersten Ausbauphase 150 neue Arbeitsplätze entstehen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen am Standort über 470 Personen, die dort Halbleiterbauelemente entwickeln und produzieren. Diese können dann in der Auto-, Industrie- und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Betreiber des Pflegeheims in Lunden ist insolvent

Die Betreibergesellschaft des Pflegeheimes "Alte Schule" in Lunden im Kreis Dithmarschen ist insolvent - und der zuständige Geschäftsführer abgetaucht. Insgesamt 37 Menschen leben noch in dem Haus, das Ende September geschlossen werden soll, teilte der Kreis mit. Offenbar könne der insolvente Betreiber dringend benötigte Brandschutzmaßnahmen nicht finanzieren. Auch die Mitarbeitenden zeigten sich gestern geschockt von der Schließung des Heimes. Sie kümmern sich weiter um die Bewohner und werden von zwei Pflegediensten sowie einem Seniorenheim unterstützt. Die Versorgung sei damit sichergestellt, so der Kreis. In Kürze sollen die 37 Menschen auf andere Einrichtungen verteilt werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

113-Jährige Kellinghusenerin verstorben

Die mit 113 Jahren wohl älteste Frau Deutschlands ist tot. Die Kellinghusenerin Josefine Ollmann starb am 16. Juli in einer Pflegeeinrichtung in Itzehoe. Sie galt zuletzt als ältester, namentlich bekannter, lebender Mensch in der Bundesrepublik. Ollmann wurde am 11. November 1908 geboren. 1949 floh die Familie der gebürtigen Münchnerin aus der sowjetischen Besatzungszone nach Kellinghusen in Schleswig-Holstein. Erst im Alter von 107 Jahren war sie in ein Seniorenheim gezogen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 547,9. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 565,8 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 564,8. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 543,9. (Stand 25.07.) | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2022 | 08:30 Uhr