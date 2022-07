Stand: 25.07.2022 10:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Elbfähre: A7-Sperrung sorgt für Wartezeiten

Die Sperrung der A7 in Hamburg in Richtung Süden, das Deichbrand-Festival in Cuxhaven und der allgemeine Ferienbetrieb haben auch bei der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen für mehr Verkehr gesorgt. Laut Fährbetreiber kam es am Wochenende zu Wartezeiten von bis zu drei Stunden - vor allem auf der Glückstädter Seite. Am kommenden Wochenende steht die A7-Sperrung in die Gegenrichtung an: Dann ist die Fahrtrichtung Norden gesperrt. Tim Kunstmann von der FRS Elbfähre rechnet mit ähnlich hohem Verkehrsaufkommen, er empfiehlt daher, die Randzeiten vor 9 und nach 19 Uhr zu nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in Sommerland

In Sommerland im Kreis Steinburg ist es heute früh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Auto mit einem Häcksler zusammengeprallt. Details zum Unfallhergang sind noch unklar. Der Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Die Straße Grönland zwischen Horst und Sommerland ist aktuell noch voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Neuer Weltrekord bei der Wattolümpiade

Die längste Polonaise der Welt im Watt, das haben die 206 Teilnehmer der Brunsbütteler Wattolümpiade geschafft. Sie haben sich am Sonnabend am Elbdeich für den guten Zweck im Schlamm bewegt, denn die Einnahmen der Wallolümpiade kommen der Krebshilfe zugute. Die sogenannten "Wattleten" aus 26 teils bunt verkleideten Teams aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich dann in verschiedenen Disziplinen miteinander gemessen. Wolliball, Schlickschlittenrennen und Aalstaffellauf standen auf dem Programm, immer frenetisch angefeuert von Hunderten Zuschauern. Seit 2004 treffen sich einmal jährlich die "Wattleten" am Elbdeich - nach vier Jahren Pause fand die Wattolümpiade nun zum 14. Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

