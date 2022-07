Stand: 01.07.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Anklage wegen Brandstiftung

In und um Itzehoe (Kreis Steinburg) herum haben in den vergangenen Monaten immer wieder Autos gebrannt. Allein Anfang Mai brannte es innerhalb von zwei Wochen sieben Mal. Ein mutmaßlicher Täter wurde von der Polizei am 21. Mai gefasst. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Gegen den Beschuldigten wird auch wegen weiterer Brandstiftungen ermittelt. Die Polizei hatte Autobesitzer zwischenzeitlich darum gebeten, ihre Fahrzeuge in die Garage zu fahren oder an beleuchteten Parkplätzen abzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Kreisbauerntag fürchtet Düngemittelknappheit

Der Kreisbauerntag in Dithmarschen hat sich am Donnerstagabend damit beschäftigt, wie die Landwirtschaft künftig aussehen soll. Man wolle auf jeden Fall der Forderung der Gesellschaft nach mehr Nachhaltigkeit nachkommen, sagte der Vorsitzende Thies Hadenfeld, allerdings gehe das nicht umsonst. Dazu müssten nun Konzepte erarbeitet werden. Zusätzlich forderte er die Politik auf, sich bereits jetzt mit den Erträgen des kommenden Jahres zu beschäftigen. Ein Problem, das der Vorsitzende sieht, ist die drohende Düngemittelknappheit. Durch gesteigerte Energiekosten wurde die Düngerherstellung in vielen Werken heruntergefahren. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Glücksspiel-Abo-Anrufen

Die Polizei in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) warnt vor Betrugsversuchen. Gestern hätten sich einige Bürger bei der Polizei gemeldet, die von einer angeblichen Glücksspielhotline angerufen wurden. Dabei ging es um ein vermeintliches Glücksspiel-Abo. Die Brunsbütteler müssten nun monatlich 80 Euro bezahlen und könnten erst nach drei Monaten kündigen. In keinem der gemeldeten Fälle gelang es den Betrügern, Überweisungen zu veranlassen. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 981,3. Für den Kreis Nordfriesland wurde eine Inzidenz von 938,2 gemeldet, in Dithmarschen liegt die Inzidenz mit 893,5 am niedrigsten. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.048,2. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

