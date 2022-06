Stand: 23.06.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Munitionsräumung in Sankt Margarethen

Nach dem Fund alter Munition an einer Baustelle am Vierstieghufener Kanal in Sankt Margarethen (Kreis Steinburg) hat die Räumung begonnen. Nach Angaben der Polizei wird das etwa zwei Wochen dauern. Vor rund einer Woche waren dort unter anderem Granatsplitter und eine Munitionskiste aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Gestern hatte der Kampfmittelräumdienst weitere Munitions-, Waffen-, und Sprengstoffteile entdeckt, so eine Polizeisprecherin. Die Baustelle bleibt weiterhin durch einen Bauzaun gesichert. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Zukunftstag der FH-Westküste: Potential in der Region

Beim "Zukunftstag Region Westküste" an der Fachhochschule Westküste in Heide betonten Vertreter von Start-ups und Unternehmen, die Region sei geeignet für Existenzgründer. Neben harten Faktoren wie Kapital, Verkehrsanbindung und Fachkräften würden die sogenannten weichen Faktoren wie das "Mindset" in einer Region und die Unterstützung für ein Industrie-Projekt immer wichtiger, sagte der Projektleiter der schwedischen Unternehmens Northvolt, Nicolas Steinbacher. In der Region sei viel Qualität vorhanden, dieses Potential müsse man freisetzen. Auch die FHW-Absolventin Marie-Christin Pabst betonte die positive Stimmung in der Region. Sie hat Wirtschaftsrecht studiert und betreibt nun eine Werbe-Agentur mit 45 Mitarbeitern. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen laut Landesmeldestelle (Stand 22.6.) bei 981,6. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 910,0 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 807,2. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 799,0. (Stand 21.06.) | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr



