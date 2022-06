Stand: 17.06.2022 10:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Claudius Teske ist neuer Landrat im Kreis Steinburg

Nach der Abwahl des Steinburger Landrats Torsten Wendt vor mehr als einem Jahr hat der Kreistag gestern Abend einen Nachfolger gewählt. 42 der insgesamt 45 Kreistagsmitglieder stimmten für den 54 Jahre alten Juristen Claudius Teske (parteilos) aus Uelzen in Niedersachsen. In der Endauswahl standen insgesamt sechs Bewerber. Teske war bisher in der Verwaltungsspitze des Kreises Uelzen erster Vertreter des Landrats. Nach eigenen Angaben möchte er als Steinburger Landrat besonders den Blick auf die Verwaltung richten sowie einen guten Diaolog mit der Kreispolitik führen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Dithmarschen fordert Ausbau von Bahnstrecken

Damit die geplante Batteriefabrik der schwedischen Firma Northvolt auch wirklich kommt, fordert der Kreis Dithmarschen einen Ausbau von Bahnstrecken. Der Kreistag hat gestern Abend mit großer Mehrheit eine entsprechende Resolution mit Forderungen an Land, Bund und Deutsche Bahn verabschiedet. Konkret geht es dabei um die Elektrifizierung der Strecken Itzehoe-Westerland und Heide-Büsum sowie eine bessere Taktung der Verbindungen. Northvolt plant in Lohe-Rickelshof bei Heide mit rund 3.000 Mitarbeitern. Die Bahnstrecken müssten auch für den erwarteten Logistik-Verkehr ausgebaut werden, so Landrat Stefan Mohrdieck. Zudem brauche die Batteriefabrik einen eigenen Bahnanschluss. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Munitionsfund in Sankt Margarethen im Kreis Steinburg

Arbeiter haben laut Polizei bei Erdarbeiten an einer Brücke über den Vierstieghufener Kanal alte Munition entdeckt. Eine Polizeisprecherin sagte, es handele sich um Granatsplitter und Munitionskisten aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bauarbeiten seien sofort eingestellt worden. Die Arbeiter hätten den Kampfmittelräumdienst angefordert, so die Sprecherin. Experten würden nun das Gewässer und die Umgebung gezielt untersuchen, erst danach könne die Baustelle wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2022 | 08:30 Uhr