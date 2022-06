Stand: 16.06.2022 10:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Heide: Video-Überwachung am Heider Südermarkt startet bald

Am Heider Südermarkt wird es ab dem 27. Juni Video-Kameras zur Überwachung geben. Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat sagte gestern in einer Hauptausschuss-Sitzung des Kreistags, Anbieter und Standorte für die Überwachungskameras stünden nun fest. Diese waren von der Polizei gefordert worden, um Straftaten von Jugendlichen besser verfolgen zu können. Auf dem Platz zwischen St. Jürgen-Kirche, Tourist-Info und Markt-Passage treffen sich unterschiedliche Jugendgruppen, es kommt dort häufig zu Bedrohungen, Raubüberfällen und Schlägereien. Durch die erhöhte Polizeipräsenz sei es seit gut zwei Wochen am Heider Südermarkt schon deutlich ruhiger geworden, sagte der Leiter des Heider Polizei-Reviers, Uli Kropp. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Rollstuhlfahrer aus Fluss in Glückstadt gerettet

Feuerwehrleute haben einen beinamputierten Rollstuhlfahrer in Glückstadt vor dem Ertrinken bewahrt. Der Mann war gestern Nachmittag mit seinem Elektro-Rollstuhl auf dem Fußweg an der B 431 in Glückstadt unterwegs. Kurz hinter einer Tankstelle kam er vom Fußweg ab und stürzte ins parallel zur Straße verlaufende Schwarzwasser. Ein Passant konnte den Rollstuhlfahrer in Ufernähe festhalten und rief die Feuerwehr. Der Rollstuhl versank im Wasser. Wenig später zogen drei Feuerwehrleute den 59-jährigen aus dem Wasser. Der Mann blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Ausweise in Husum außerhalb der Öffnungszeiten abholbar

Normalerweise ist es so gut wie unmöglich, Ausweise auch außerhalb von Öffnungszeiten abzuholen. Beim Einwohnermeldeamt in Husum funktioniert genau das nun über eine Box, die sich am Rathaus-Eingang befindet. Wer neue Papiere beantragt, kann diese schließfachartige Box als Ort für die Abholung angeben. Bürger bekommen dann eine E-Mail mit einem Pin- und einem QR Code. Antragstellern bleibt eine Woche Zeit, um ihre Ausweise abzuholen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Glückstadt bald kinderfreundlicher und seniorengerechter

In den kommenden fünf Jahren werden in Glückstadt fünf Millionen Euro investiert, damit der Ort kinderfreundlicher und seniorengerechter und die Barrierefreiheit erhöht wird. Dafür stellen Landesregierung und "Aktion Mensch" je 2,5 Millionen Euro bereit. Menschen mit Behinderung würden von Anfang an in die Planungen eingebunden werden, sagte eine Sprecherin der "Aktion Mensch". Bei kommenden Projekten arbeitet die Stadt Glückstadt mit dem Diakonischen Werk Rantzau-Münsterdorf und den Glückstädter Werkstätten zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Stiftung Naturschutz sucht Flächen für Blühwiesen

In der Stadt und auf dem Land fehlen blühende Wiesen - und damit wichtiger Lebensraum für Insekten. Deshalb sucht die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein Flächen unter anderem in Husum und Itzehoe genauso wie in ländlichen Regionen. Es sollten Grünlandflächen sein, die rund 1.000 Quadratmeter groß sind. Die Kosten für Aussaat und Bepflanzung übernimmt die Stiftung. In den vergangenen zwei Jahren konnten nach Angaben einer Sprecherin insgesamt 68.000 Quadratmeter in Blühwiesen umgewandelt werden. Zum Beispiel in Büsum, Burg, St. Michel oder auch in Neuendorf-Sachsenbande, Krempe und Weddelbrook im Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

