Gericht: Landrats-Neuwahl im Kreis Steinburg kann stattfinden

Das Oberverwaltungsricht in Schleswig macht den Weg zur Neuwahl des Landrats im Kreis Steinburg frei. Ein Kreistagsabgeordneter der AfD hatte die für Donnerstag geplante Wahl mit einem Eilantrag verhindern wollen. Er hatte dem Kreistag bereits bei der Abberufung des ehemaligen Landrats Torsten Wendt im vergangenen Jahr mangelnde Transparenz vorgeworfen und gegen das Verfahren geklagt. Nun forderte er: Es müsse erst über seine Klage gegen die Abberufung entschieden werden, erst dann könne ein neuer Landrat gewählt werden. Das lehnte das Oberverwaltungsgericht in einem Eilverfahren jetzt ab. Über die Klage könne das Gericht auch nach der Wahl entscheiden, so die Begründung. Sie bliebe aber voraussichtlich ohne Erfolg. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Jäger retten Rehkitze vor Mähmaschinen

Die Jäger des Vereins Jungwildrettung Tellingstedt (Kreis Dithmarschen) haben in den vergangenen Wochen immer wieder Felder nach Rehkitzen abgesucht. Diese verstecken sich häufig im hohen Gras und sind deshalb in der Mähsaison in Gefahr. Insgesamt konnten die Jäger in diesem Jahr bereits mehr als 300 Kitze, aber auch Junghasen, Enten und Fasanengelege vor den Mähmaschinen retten. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Axel Claußen war die Rettungsaktion diesmal besonders effizient. Im benachbarten Dellstedt und Osterrade (beide Kreis Dithmarschen) fanden die Retter 71 Kitze. In zwei Wochen beginnt der zweite Schnitt, auch dann sind die Jäger wieder im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Bauerntag in Lübeck

Heute beginnt der bundesweite Bauerntag in Lübeck. Rund 1.000 Landwirte werden bis morgen über die Zukunft der Landwirtschaft und die Auswirkungen der Ukrainekrise diskutieren. Dabei geht es auch um den Begriff "Zukunftsbauer". Ein Zukunftsbauer, so Joachim Becker, Kreisvorsitzender vom Bauernverband Steinburg, müsse den Wandel in der Gesellschaft aufnehmen und aktiv gestalten. Da seien die schleswig-holsteinischen Landwirte schon auf einem guten Weg. Für ihn geht es um den Austausch mit anderen Landwirten, um über den Tellerrand zu blicken. Er fordert vom neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), sich auch neuen Denkmustern zu öffnen. Für Hans-Jürgen Henßen, Geschäftsführer vom Kreisbauernverband Dithmarschen, ist vor allem die Kommunikation mit den Bürgern ein wichtiges Thema. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.06.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 789,5. Für den Kreis Nordfriesland wurde 613,8 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat mit 437,6 die landesweit niedrigste Inzidenz. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 688,9. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

