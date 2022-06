Stand: 09.06.2022 11:34 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Maske getragen: Polizei stößt auf gesuchten Räuber

Wegen einer fehlenden Corona-Schutzmaske am Zug hat die Bundespolizei in Rostock einen per Haftbefehl gesuchten Räuber aus Schleswig-Holstein gefasst. Der 33-Jährige aus der Region Itzehoe wurde nach Angaben der Bundespolizei gestern am Bahnhof in Rostock festgenommen. Er weigerte sich, eine Maske aufzusetzen. Beim Blick in seine Personalien kam heraus, dass der Mann noch mehr als vier Monate seiner Haft abzusitzen hat. Es ging um gemeinschaftlichen Raub. Während eines Hafturlaubs war er geflüchtet und nicht mehr wiedergekommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 12:00 Uhr

Jugendgewalt am Südermarkt: Freizeitangebote gefordert

Um die Probleme mit gewaltbereiten Jugendlichen in den Griff zu bekommen, hatte die Stadt Heide am Dienstagabend zu einem runden Tisch mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Sozialeinrichtungen, Vereinen und der Polizei geladen. Kurzfristig konnten aber keine Lösungen erarbeitet werden. Heides stellvertretender Polizeichef Stefan Schultz fordert jetzt Sofortmaßnahmen, zum Beispiel eine Videoüberwachung und die Abschaltung des kostenlosen WLANs. Kritik am Bürgermeister kommt von zwei Fraktionen aus dem Rathaus: CDU und FDP meinen, Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) handele zu zögerlich. Der Verein "Kieler Antigewalt- und Sozialtraining" ist vom Kreis nun beauftragt worden, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Die Fachleute, die sich seit Jahren um straffällig gewordene Jugendliche kümmern, begrüßen die Idee, Freizeitangebote zu machen. Im Gespräch sind Street-Basketball, Street-Soccer und eine Skater-Anlage. Allerdings sollten die Maßnahmen nicht über die Köpfe der betroffenen Jugendlichen hinweg passieren, so der Verein. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Glückstädter Matjeswochen starten

Heute um 17 Uhr beginnen die diesjährigen Glückstädter Matjeswochen. Die Veranstalter erwarten in den kommenden vier Tagen tausende von Besuchern, um die typische Glückstädter Delikatesse zu probieren. Durch die Pandemie konnten die Matjeswochen in den vergangenen zwei Jahren nur in abgespeckter Form und mit nur wenigen Gästen stattfinden. Laut Sandra Kirbis vom Tourismus Büro gibt es wieder das bestehende Konzept aus Matjesbiss, Livemusik, Matjesmeile und Openship am Hafen. Dabei seien alle noch ein bisschen aufgeregter als sonst, da nach so einer langen Pause die Routine verloren gehe, so Kirbis. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

15 Rinder verlaufen sich auf A23 in Richtung Norden

Heute am frühen Morgen sind 15 Rinder über die A23 in Richtung Norden gelaufen. Sie kamen von ihrer Wiese aus Nienbüttel (Kreis Steinburg). Ein Autofahrer hatte das der Polizei gemeldet, woraufhin die Beamten die Autobahn Höhe Hanerau-Hademarschen sperrten. Landwirte aus der Umgebung halfen anschließend die Rinder von der Fahrbahn auf ein Feld zu eskortieren. Die Kühe sind wohlauf. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

