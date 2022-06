Stand: 07.06.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine größeren Polizeieinsätze über Pfingsten

Am langen Pfingstwochenende konnte erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder an vielen Orten gefeiert werden. So auch in Albersdorf im Kreis Dithmarschen. Neben Auftritten auf der Waldbühne und dem Jahrmarkt fand am Sonntag auch erstmals wieder das Zeltfest der Landjugend statt. Die Polizei war nach eigenen Angaben über Pfingsten vermehrt in diesem Bereich unterwegs. Zu größeren Einsätzen sei es aber nicht gekommen. Die Polizei habe lediglich eine Anzeige wegen Körperverletzung bearbeiten müssen. Außerdem habe noch ein stark betrunkener Mann am Pfingstsonntag auf der Landjugendfete Rettungssanitäter angegriffen, ein Alkoholtest habe 2,12 Promille ergeben, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Feuer in denkmalgeschütztem Gebäude

Einen schwierigen Einsatz hatte die Feuerwehr am Wochenende in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen): Am frühen Pfingstsonntag brannte im Beamtenviertel eine Wohnung im Obergeschoss eines historischen Gebäudes. In dem Viertel befindet sich die letzte vollständig erhaltene Gartenstadt in Schleswig-Holstein. Sie besteht aus unterschiedlichen Haustypen, die alle unter Denkmalschutz stehen. Die Häuser haben nach Angaben der Feuerwehr Holzbalkendecken und Treppen aus Holz ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand. Der Feuerwehr Brunsbüttel gelang es dennoch, das ausgebrochene Feuer auf eine der insgesamt vier Wohnungen zu begrenzen und damit das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Nordseewoche-Regatta rund um Helgoland

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten Segler und Seglerinnen am Wochenende wieder bei der Nordseewoche-Regatta antreten - pünktlich 100-jährigen Bestehen. Seit 1922 findet die Regatta am Pfingstwochenende statt, Knotenpunkt ist Helgoland. Am Wochenende waren zahlreiche Segelschiffe von Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Hallig Hooge in Richtung Helgoland gestartet, unter anderem für den sogenannten Hummer-Cup. Diesen gewann der Hamburger Klaus-Uwe Stryi mit seiner Crew auf dem Segelschiff "PAX". Insgesamt waren 24 Crews gegeneinander angetreten. Zum Abschluss der Nordseewoche starteten gestern Nachmittag 24 Schiffe zur Rund-Skagen-Regatta von Helgoland nach Dänemark bis Kiel-Schilksee. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Seekabel in der Nordsee: Betreiber zieht positive Bilanz

Das Energieunternehmen Tennet zieht eine positive Bilanz aus dem bisherigen Betrieb der Stromverbindung NordLink zwischen Norwegen und Deutschland. Seit Ende 2020 seien 8,7 Millionen Megawattstunden Strom über NordLink übertragen worden - rund drei Viertel von Norwegen nach Deutschland und ein Viertel von Deutschland nach Norwegen. NordLink ist ein Seekabel, das durch die Nordsee führt. Es transportiert bei Flaute in Deutschland norwegischen Strom aus Wasserkraftwerken nach Deutschland - und von Deutschland aus überschüssigen Windstrom nach Norwegen. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Heide: Runder Tisch zur Jugendgewalt am Südermarkt

Am Nachmittag treffen sich in Heide unter anderem Vertreter von Politik, Schulen und der Polizei um über die vergangenen Geschehnisse zu beraten. Seit Wochen treffen sich am Südermarkt Jugendgruppen, immer wieder muss die Polizei gerufen werden - wegen Bedrohungen, Prügeleien oder Raubüberfällen. Ein 20-Jähriger wurde bei einer Schlägerei so schwer verletzt, dass er eine Woche später starb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 07:00

