LNG-Pipeline in Brunsbüttel bis Ende des Jahres

Der Hafen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll bis Ende 2022 eine Anbindung an das deutsche Gasnetz erhalten. Nach Angaben von SH Netz und dem niederländischen Energieunternehmen Gasunie soll damit die Einspeisung von importiertem Flüssigerdgas (LNG) in das Gasleitungsnetz schnell möglich werden. So könnten bis zu vier Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in das Erdgasnetz übernommen werden. Beide Unternehmen sprachen von einem zeitkritischen Vorhaben, um das geplante schwimmende LNG-Terminal schnell ans Netz zu bekommen. Parallel dazu plant Gasunie den Angaben zufolge eine neue, 55 Kilometer lange Leitung von Brunsbüttel nach Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Seekabel in der Nordsee: Betreiber zieht positive Bilanz

Das Energieunternehmen Tennet zieht eine positive Bilanz aus dem bisherigen Betrieb der Stromverbindung NordLink zwischen Norwegen und Deutschland. Seit Ende 2020 seien 8,7 Millionen Megawattstunden Strom über NordLink übertragen worden - rund drei Viertel von Norwegen nach Deutschland und ein Viertel von Deutschland nach Norwegen. Nordlink ist ein Seekabel, das durch die Nordsee führt. Es transportiert bei Flaute in Deutschland norwegischen Strom aus Wasserkraftwerken nach Deutschland - und von Deutschland aus überschüssigen Windstrom nach Norwegen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Nächste Schritte für Batteriefabrik in Dithmarschen

Die Gemeinde Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) hat am Donnerstagabend den Weg frei gemacht zur weiteren Planung der Batterie-Großfabrik Northvolt. Dazu hat der Gemeinderat den Vorentwurf für den Bebauungsplan beschlossen, der an der Grenze zur Nachbargemeinde Lohe-Rickelshof ein Industriegebiet für Northvolt ausweisen soll. Am 21. Juni ist ein gemeinsamer Termin mit der Firma Northvolt, den zuständigen Planern und der Nachbargemeinde Lohe-Rickelshof vorgesehen. Das Northvolt-Gelände soll auf dem Gebiet beider Gemeinden entstehen und ab 2025 grüne Batterien unter anderem für E-Autos herstellen. 3.000 Arbeitsplätze sollen dort entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Westküstenklinikum schließt Corona-Station

Die Zahl der Patienten, die im Westküstenklinikum mit oder wegen Corona behandelt werden, ist in den vergangenen Wochen so stark zurückgegangen, dass die entsprechende Station am Sonnabend aufgelöst wird. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Fünf Monate nach Gründung der Corona-Station kehre das Klinikum damit wieder in den Normalbetrieb zurück, sagte ein Sprecher. Corona-Infizierte, die wegen einer Verletzung oder einer Operation in der Klinik sind, müssen nun nicht mehr auf einer speziellen Station versorgt werden, sondern können wie bei anderen ansteckenden Krankheiten in einem Isolationszimmer der jeweiligen Station untergebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

9-Euro-Ticket: Zusätzliche Busse an Wochenenden im Juni

Die Nordbahn rechnet durch das 9-Euro-Ticket mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen - besonders am Pfingstwochenende. Zwischen den beliebten Urlaubsorten Büsum und Heide werden daher am Wochenende und an Feiertagen zusätzliche Expressbusse eingesetzt. Die Linie RB 63 verkehrt laut Eisenbahngesellschaft direkt ohne Zwischenhalt zwischen Büsum und Heide. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Abnehmende Corona-Inzidenz in Steinburg

Die Landesmeldestelle vermeldet mit Stand 2.6. für Dithmarschen einen Wert von 382,2. Die Inzidenz im Kreis Steinburg steigt wieder auf 447,6. Im Kreis Nordfriesland ist die Inzidenz weiter auf 459,5 angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

