Einzelner Wolf in SH hat 16 Nutztiere gerissen

Auf einen einzelnen Wolf sind in Schleswig-Holstein 16 Risse von Nutztieren der vergangenen Monate zurückzuführen. Das Tier mit der Kennung "GW2441m" habe immer wieder einzelne Schafe erbeutet, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mit. Der Wolf war in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Schleswig-Flensburg aktiv. Nach Angaben des LLUR wurden in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Wolfssichtungen und Schafsrisse dokumentiert. Keines der Tiere sei aber so aktiv gewesen wie "GW2441m". 2021 wurde ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2022 12:30 Uhr

Studie zur Jugendgewalt am Heider Südermarkt

Nach Schlägereien und Raubüberfällen am Heider Südermarkt hat der Kreis Dithmarschen nun eine Studie zur Untersuchung der Jugendgewalt in Auftrag gegeben. Nach Angaben eines Jugendamtsprechers soll der Verein "Kieler Anti-Gewalt-und Sozialtraining" eine Analyse erstellen und herausfinden, welche Jugendgruppen sich am Südermarkt treffen und warum dort seit einigen Wochen gewaltbereite Jugendliche auffällig geworden sind. Die Stadt Heide will in den kommenden vier Wochen mit Kommunalpolitikern, Vereinen und Polizei konkrete Maßnahmen besprechen. Mitte Mai war ein 20-jähriger Mann bei einer Schlägerei in der Nähe des Südermarkts lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb eine Woche danach im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Sanierung des Eidersperrwerks hat begonnen

Nach 50 Jahren Dauereinsatz gegen Sturmfluten hat am Eidersperrwerk die Sanierung der zehn Sieltore begonnen. Dort muss laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung der Lack runter, weil mindestens eine der drei Schichten bereits an vielen Stellen durch den starken Wellengang, die Strömung und das Salz der Nordsee weggespült ist. Die Sache sei kompliziert, weil die unterste Lackschicht krebserregenden Asbest enthält und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen entfernt werden muss, erklärte Marco Badenhagen von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Rund 2,5 Millionen Euro betragen die geschätzten Kosten zur Sanierung des ersten Tores. Alle zehn Tore sollen frühestens 2025 fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Abnehmende Corona-Inzidenz in Steinburg

Die Landesmeldestelle vermeldet mit Stand 1.6. für Dithmarschen einen Wert von 320. Der Kreis Steinburg hat weiterhin eine abnehmende Inzidenz mit einem Wert von 373. Im Kreis Nordfriesland ist die Inzidenz leicht auf 410 angestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

