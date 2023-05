#NDR fragt: Welche Themen entscheiden die Kommunalwahl? Stand: 10.05.2023 05:00 Uhr Was beschäftigt die Menschen in Schleswig-Holstein vor der Kommunalwahl? Wir haben Sie über #NDR fragt um Ihre Meinung gebeten und mehr als 2.900 Antworten erhalten. Die #NDRfragt-Mitglieder im ländlichen Raum fordern eine bessere Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In Städten fehlt Wohnraum. Die Innenstädte kämpfen mit Leerständen. Überall im Land möchten Eltern eine zuverlässigere Kinderbetreuung - und Radfahrer sicherer von A nach B kommen. Die Menschen an den Küsten beklagen einen "Über-Tourismus".

von Natalie Beck und Celine Schmock

So unterschiedlich die Themen aus den Antworten auch sind, sie haben alle eines gemeinsam: Sie wirken sich unmittelbar auf das Leben vor Ort aus. Von den künftigen Kommunalpolitikerinnen und -politikern wünschen sich viele, die auf unsere Umfrage geantwortet haben, deshalb nicht nur Lösungen. Sie möchten auch, dass sie als Anwohnerinnen und Anwohner in Entscheidungen miteinbezogen werden. Die sechs meistgenannten Themen der #NDRfragt-Mitglieder fassen wir hier für Sie zusammen.

Mobilität

Ob autofreie Innenstädte oder mehr Parkplätze, weniger Schlaglöcher oder sicherere Radwege: Kein anderes Thema wurde in den Antworten zu #NDR fragt häufiger angesprochen als Mobilität. Gerade im ländlichen Raum sind bessere Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr und einer damit verbundenen erhöhten Mobilität eine der wichtigsten Forderungen an die Kommunalpolitik.

Wohnraum und Ortsentwicklung

Wie viel Geld geben wir für Wohnraum aus? Wie sind die Orte, in denen wir leben, gestaltet? Innenstädte leben davon, dass sich Menschen dort treffen und ihre Freizeit verbringen können. Doch ein erhöhter Leerstand und ein schlechtes Angebot in Sachen Gastronomie verschlechtern die Situation. Die Ortsgestaltung, aber auch das Wohnen beschäftigt in Schleswig-Holstein viele Menschen vor der Kommunalwahl.

Umwelt und Klima

Der Klimawandel ist nicht nur ein globales Thema. Auch das zeigen die Antworten auf unsere Umfrage. Viele Wählerinnen und Wähler wollen, dass ihre Städte und Gemeinden Energie sparen und der Umweltschutz einen höheren Stellenwert bekommt. Es geht um Seen, die gepflegt und instandgesetzt werden sollen. Und um Schottergärten, die für viel Ärger sorgen. Doch vor allem der Ausbau von Windkraft bleibt in vielen Gemeinden in Schleswig-Holstein ein strittiges Thema.

Gesundheitsversorgung

Wer krank ist, steht vor allem in ländlicheren Regionen immer wieder vor großen Herausforderungen. Aufnahmestopps in Hausarztpraxen oder geschlossene Kliniken – viele Menschen in Schleswig-Holstein wünschen sich eine bessere ärztliche Versorgung.

Kinderbetreuung

In Kitas fehlen Betreuungsplätze oder auch Fachpersonal. Schulgebäude sind marode und die Lehrmittel veraltet. Viele Eltern in Schleswig-Holstein erwarten von der Kommunalpolitik, dass mehr für Kinder und Jugendliche getan wird.

Tourismusplanung

Der Tourismus bringt viel Geld in die Gemeinden, hat aber auch Schattenseiten - finden viele Menschen, die uns über #NDR fragt geschrieben haben. Denn die Touristen beeinflussen in Schleswig-Holstein nicht nur die Gestaltung der Innenstädte.

