Kommunalwahl in SH: Wahllokale geschlossen - Warten auf die Ergebnisse Stand: 14.05.2023 19:06 Uhr Bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein sind die Wahlräume seit 18 Uhr geschlossen. Die Stimmenauszählung läuft. Etwa 2,4 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen.

Eine Stunde vor der Schließung der Wahllokale hatten bis 17 Uhr 42,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung fast auf dem Niveau der vorherigen Kommunalwahl im Jahr 2018. Nach Angaben von Landeswahlleiter Tilo von Riegen waren es damals 0,6 Prozentpunkte mehr.

Hohe Wahlbeteiligung in Elmshorn, Negativrekord in Neumünster

Vergleichsweise hoch war die Wahlbeteiligung in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Bis 16 Uhr hatten dort bereits rund 38 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme bei der Kommunalwahl abgegeben. Vor fünf Jahren waren es nach der Schließung der Wahlbüros nur ein Prozent mehr, 39 Prozent. Ein Grund für die höhere Wahlbeteiligung soll die größere Beliebtheit der Briefwahl sein, so die Stadt. In Neumünster dagegen rechnet man mit der bislang schlechtesten Wahlbeteiligung: Um 17 lag sie dort bei 32,92 Prozent. In Norderstedt (Kreis Segeberg) hatten um 17 Uhr 33,1 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

Erste Hochrechnung gegen 20.30 Uhr erwartet

Insgesamt haben heute mehr als 1.000 kreisangehörigen Gemeinden, vier kreisfreien Städten und elf Kreisen gewählt. 13.000 Mandate für Gemeinde- und Kreisvertretungen sind zu vergeben. Die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Kreiswahl und zur Gemeindewahl in den kreisfreien Städten antreten, hat sich im Vergleich zu 2018 weiter erhöht - auf gut 3.900. In 334 Gemeinden trat jeweils nur eine Partei oder Wählergruppe an. Gegen 20.30 Uhr wird die erste landesweite Hochrechnung erwartet.

Weitere Informationen Liveblog zur Kommunalwahl in SH: Hochrechnung sieht CDU vorne Knapp 2,4 Millionen Wahlberechtigte konnten bis 18 Uhr ihre Stimmen für die Gemeinde- und Kreisvertretungen in Schleswig-Holstein abgeben. mehr

CDU will landesweit auf Platz eins bleiben

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gab seine Stimme für den Kreistag und die Ratsversammlung am Nachmittag in Eckernförde ab. Die CDU will ebenso wie vor fünf Jahren landesweit auf dem ersten Platz landen, damals erzielte die Partei 35,1 Prozent. Eine Umfrage von Ende April sah die CDU mit 38 Prozent vor den Grünen mit 17 und der SPD mit 15 Prozent.

SPD rechnet mit Erfolgen in Kiel, Lübeck und Flensburg

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli stimmte am späten Vormittag in Kiel ab. SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert sprach am Wahltag von einer positiven Stimmung gegenüber der SPD beim Haustür-Wahlkampf. Die Frage sei, ob man auch genug Bürger mobilisieren konnte, die der SPD positiv gegenüber eingestellt sind. Borchert rechnet landesweit mit unterschiedlichen Ergebnisse und vor allem in Kiel, Lübeck und Eckernförde mit Erfolgen.

Grüne wollen auf Platz 2

Die SPD landete 2018 mit 23,3 Prozent landesweit auf Platz zwei. Diesen Rang wollen ihnen in diesem Jahr die Grünen streitig machen, wie der Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag erklärte. Auf der Wahlparty des Kreisverbandes in Kiel zeigten sich die Grünen allerdings angesichts des allgemeinen Trends auch skeptisch, das Rennen um Platz zwei könnte knapp werden.

Auch die FDP will ihr Ergebnis von 2018 verbessern, damals lag die Partei bei 6,7 Prozent. Hohe Ziele hat der SSW: Landesvorsitzender Christian Dirschauer hält mehr als 3 Prozent landesweit und 20 Prozent in Flensburg für realistisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2023 | 18:00 Uhr