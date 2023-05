Sendedatum: 06.05.2018 18:00 Uhr Liveblog: So lief die Kommunalwahl

Knapp 2,4 Millionen Wahlberechtigte in fast 1.100 Gemeinden und elf Kreisen: Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner haben am Sonntag die Kommunal- und Kreisparlamente gewählt. Der Liveblog zur Kommunalwahl 2018 - hier zum Nachlesen.

Ein langer Wahlabend geht zu Ende

Am Ende eines langen Wahltages ist das Ergebnis der Kommunalwahl eindeutig: Die CDU bleibt bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein stärkste Kraft. Trotz Verlusten vergrößert sie den Abstand zur SPD. Die mit der Union auf Landesebene regierenden Grünen und die FDP legen leicht zu. Die Ergebnisse im Detail finden Sie hier.

Die Parteien-Hochburgen im Land

Sehen Sie hier, wo die Parteien besonders viele Wähler haben.

Schleswig-Holstein hat gewählt

Sehen Sie hier die vorläufigen amtlichen Ergebnisse der elf Kreise und vier kreisfreien Städte - als Grafiken in der Bildergalerie.

Mehr Wahlberechtigte haben gewählt als vor fünf Jahren

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Kommunalwahl

Kreis Steinburg: CDU deutlich vor der SPD - Grüne bei 14 Prozent

Bad Segeberg: CDU knapp vor Wählergemeinschaft BBS, SPD bei 23,2 Prozent

Stegner (SPD): Es gibt mal Wahlsiege, es gibt mal Wahlniederlagen

Kreis Nordfriesland: CDU trotz Verlusten weit vorne, Grüne verzeichnen Stimmzuwachs

Kreis Stormarn: CDU weit vor SPD, Grüne gewinnen Stimmen

Kiel: Landeshauptstadt wählt mehrheitlich SPD - CDU und Grüne folgen

Die Stimmen sind ausgezählt: Der Flughafen Kiel-Holtenau soll bleiben

Kreis Pinneberg: CDU mit den meisten Stimmen, weit vor SPD und Grüne

SPD verliert in Kiel weniger als erwartet

Elf Parteien und Wählergruppen in Lübecks Kommunalparlament

Herzogtum Lauenburg: CDU mit mehr als zehn Prozent vor SPD

Ratzeburg: Deutlicher Vorsprung für CDU, SPD unter 20 Prozent

Elmshorn: CDU knapp vor SPD, Grüne bei 18,3 Prozent

Bürgerentscheid in Kiel: Ja zum Flughafen

Der Bürgerentscheid für den Erhalt des Flughafens Kiel-Holtenau ist so gut wie entschieden. Kurz vor Ende der Auszählung: 70 Prozent haben sich für den Erhalt ausgesprochen.

Kreis Segeberg: CDU mit deutlichem Abstand vor SPD

Kreis Rendsburg-Eckernförde: CDU sichert großen Vorsprung vor SPD

Neue Wählergemeinschaft punktet in Heide

Wahl-Bilanz: Politiker äußern sich zu Ergebnissen

Glinde: CDU mit rund vier Prozent vor SPD

Oststeinbek: CDU vor SPD, Wählergemeinschaft OWG und FDP

Quickborn: CDU weit vor SPD, FDP und Grüne

Mildstedt: SPD mit Abstand vor Wählergemeinschaft AMW, CDU an Platz drei

Ulf Kämpfer zu Wahlergebnis: Besser als erwartet

Interview: Günther (CDU) freut sich, Stegner (SPD) nicht

Norderstedt: CDU knapp vor SPD, Grüne knapp vor Wählergemeinschaft WiN

Kreis Schleswig-Flensburg: CDU vor SPD und Grüne

Kreis Dithmarschen: CDU deutlich vor SPD, Grüne und FDP gleichauf

Lübeck: SPD vor CDU, Grüne an Platz drei

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) war bis 2017 Oberbürgermeister in Norderstedt. Dort haben heute nur rund 33 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. "Eigentlich müsste man sich die Frage stellen: 'Wie leben wir weiter miteinander? Was sind die Hauptaufgaben in unserer Stadt?' Und gerade mal ein Drittel der Menschen interessiert sich dafür", kommentiert der Politiker. "Wenn man es ernst nimmt, ist die Kommunalwahl eigentlich die wichtigste Wahl, weil sie entscheidet, was bei mir vor der Haustür passiert. Traurig kann man [die Wahlbeteiligung] nicht mal nennen, es ist frustrierend."

Zwischenergebnis Eutin

Flensburg: Enges Kopf-an-Kopf zwischen CDU, Grüne, SPD und SSW

Zwischenergebnis Mönkeberg

Trend: CDU und SPD verlieren, Grüne und FDP freuen sich über Stimmenzuwachs

Erster Landestrend: CDU weit vor SPD

Trend im Kreis Schleswig-Flensburg: CDU

Trend im Kreis Nordfriesland

Trend im Kreis Segeberg

Plön: CDU vor SPD und Grüne

Bredstedt: Wählergemeinschaft hat die Nase vorn

Zwischenergebnis Stormarn

Zwischenergebnis Kiel

Zwischenergebnis Langenhorn

Kreis Steinburg im Trend: CDU mit deutlichem Vorsprung an Platz eins

Kreis Plön im Wahltrend: CDU vor SPD und Grüne

Zwischenergebnis Lübeck

Zwischenergebnis Flintbek

Husum: CDU bewährt sich vor SPD, Grüne mit 18,9 Prozent - vorläufiges Endergebnis

Kreis Stormarn im Wahltrend: CDU vor SPD und Grüne

Kreis Dithmarschen im Wahltrend: CDU fast doppelt so viele Prozentpunkte wie SPD

Wahltrend Kreis Herzogtum-Lauenburg: SPD vor CDU, Grüne an Platz drei

Zwischenergebnis Malente

Zwischenergebnis Niebüll

Kreis Pinneberg im Wahltrend: CDU mit fast 12 Prozent vor SPD, Grüne gewinnt dazu

Kreis Ostholstein im Wahltrend: CDU mit großem Abstand vorne

Erstes Interview: Daniel Günther (CDU) und Ralf Stegner (SPD) geben Einschätzungen ab

Neumünster: CDU sichert Spitze mit 34 Prozent - vorläufiges amtliches Endergebnis

Wahltrend in Flensburg: CDU knapp vorne, SPD und Grüne gleichauf

Trend Lübeck: SPD vor CDU

Neumünster hat ausgezählt - das vorläufige Endergebnis: CDU vorne, SPD und Grüne folgen

Der Wahltrend für Kiel: SPD deutlich vor CDU

Zwischenergebnis Aukrug

Zwischenergebnis Süsel

Zwischenergebnis Norderstedt

Zwischenergebnis Glücksburg

Zwischenergebnis Schwarzenbek

Beste Wahlstimmung in der Kleinstgemeinde Norderfriedrichskoog

Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) ist eine von 25 Kleinstgemeinden in Schleswig-Holstein, in denen heute zwar Kreistagswahlen stattfinden. Dort wird allerdings keine eigene Gemeindevertretung gewählt. Stattdessen bilden die Bürger dort eine Gemeindeversammlung. Bürgermeister Jann-Henning Dircks freut sich über eine gute Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent. Ob's am Grillen liegt?

Bürgermeisterwahl in Tornesch: Sabine Kählert liegt im Zwischenergebnis vorne

Aktuelles Zwischenergebnis Tornesch

Gemeindewahl: Lauenburg hat schon ausgezählt

Aktuelles Zwischenergebnis Neustadt in Holstein

Parteienvielfalt liegt zum Teil an fehlender Fünf-Prozent-Hürde

Die Parteienlandschaft ist kleinteiliger geworden - ein Grund: Es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde. "Im Grunde genommen müssen die Parteien ja nur so viele Stimmen zusammenbekommen, die man für einen Sitz braucht", kommentiert Prof. Dr. Wilhelm Knelangen, "und das ist dann gerade in den großen Gemeinden fast schon schwierig, nicht in den Rat zu kommen - überspitzt gesagt." In den

Das erste Zwischenergebnis aus Scharbeutz

Moderator Christopher Scheffelmeier gibt einen Überblick: Wahlbeteiligung heute vs. 2013

Lübecks Bürgermeister zeigt sich optimistisch

Jan Lindenau (SPD), Bürgermeister von Lübeck, ist überzeugt, dass es in der Travestadt trotz der Menge an verschiedenen Parteien bei der Kommunalwahl zu keinen großen Verwerfungen kommen wird. "Entscheidend wird es sein - und dazu werde ich meinen Beitrag leisten -, viele Fraktionen zu den zentralen, wichtigen Themen dieser Stadt zu bringen. Den Rest, glaube ich, kann man dann in einer Vielfalt sehr gut überstehen."



Nachtrag: Lindenau bezieht sich auf eine Prognose von Schülern der Thomas-Mann-Schule in Lübeck. Sie haben stichprobenartig eine Befragung von 2.000 Wählerinnen und Wählern durchgeführt, die Stimmen ausgewertet und kommen zu folgendem Ergebnis. Diese Prognose ist nicht zu vergleichen mit einer offiziellen Auszählung.



SPD 31,6

CDU 22,7

Grüne 14,7

Unabhängige 9,4

FDP 4,2

Linke 4,2

AfD 3,5

Freie Wähler 3,2

GAL 2,8

Die Partei 2,4

Bürger für Lübeck 1,4

Politikwissenschaftler zu Wahlbeteiligung: "Das ist ein Problem"

"Wir haben bei den letzten Wahlen schon festgestellt, dass die Beteiligung bei Bundes- und Landtagswahlen ein bisschen zugelegt hat. Aber insgesamt gesehen: Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten hat ihre Stimme abgegeben - insofern bleibt offensichtlich für ganz viele Wählerinnen und Wähler die kommunale Ebene eine, wo man nicht zur Wahl geht. Das ist ein Problem." Prof. Dr. Wilhelm Knelangen, Politikwissenschaftler

Rund 44,2 Prozent haben gewählt

Nach Informationen des Landeswahlleiters haben bis 17.30 Uhr rund 44,2 Prozent der Wahlberechtigten heute ihre Stimme abgegeben. Bei der Kommunalwahl 2013 waren es zur gleichen Uhrzeit 41,7 Prozent. Die meisten Menschen sind im Kreis Pinneberg wählen gegangen - in Flensburg waren es mit einem Drittel der Wahlberechtigten verhältnismäßig wenig.

Sondersendung zur Kommunalwahl im Radio

Ab jetzt berichten wir in einer sechsstündigen Sondersendung umfassend über die Kommunalwahl. Neben den Ergebnissen gibt es Interviews mit Siegern und Verlierern. Die Reporterinnen und Reporter melden sich direkt aus den Kreis- und Rathäusern und berichten über die Stimmung bei Kandidaten und Parteien. In Live-Reportagen geben sie außerdem ein Stimmungsbild von den Wahlpartys und liefern erste Einschätzungen auf die Ergebnisse.

Reges Wahlinteresse in Schleswig-Holstein

Bis 14 Uhr haben heute bei der Kommunalwahl mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als von fünf Jahren. Jetzt sind die Wahllokale geschlossen. Demnächst gibt es erste Zwischenergebnisse.

