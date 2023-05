Stand: 06.05.2018 22:44 Uhr Bürgermeister-Direktwahl in sechs Städten und Gemeinden

Die Wähler in sechs Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben am Sonntag nicht nur über ihren Kreistag und ihre Stadt- oder Gemeindevertretung abgestimmt. Sie durften gleichzeitig auch per Direktwahl wählen, wer die Geschäfte ihres Ortes führen soll: In Lütjenburg (Kreis Plön), Tornesch (Kreis Pinneberg), Wahlstedt (Kreis Segeberg), Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg), Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) bestimmten die Menschen ihren hauptamtlichen Bürgermeister.

Timmendorfer Strand: Überraschungskandidat gewinnt gegen Amtsinhaberin

In Timmendorfer Strand gewann der parteilose Überraschungskandidat: Robert Wagner aus Aachen erhielt 58,6 Prozent der Stimmen und gewann damit die Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin Hatice Kara (SPD). Sie kam auf 41,4 Prozent der Stimmen. Es war schon das zweite Mal, dass die Bürger in dieser Frage zu den Urnen gerufen wurden. Bei der ersten Abstimmungsrunde am 22. April erreichte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit.

Tornesch: Bürgermeisterwahl geht in die zweite Runde

In Tornesch ist es keinem der drei Kandidaten gelungen, die absolute Mehrheit zu erlangen. Der Diplom-Ingenieur Bernhard Janz kam für die CDU auf 37,7 Prozent. Konkurrentin Sabine Kählert erreichte als parteilose Kandidatin 47,2 Prozent. Sie wurde von der SPD unterstützt. Maike Münster, ebenfalls parteilos, erreichte 15,1 Prozent der Stimmen. Da keiner der drei Kandidaten mehr als 50 Prozent auf sich vereinen konnte, wird es am 27. Mai zu einer Stichwahl zwischen Kählert und Janz kommen.

Amtsinhaber ohne Konkurrenten

In Wahlstedt wurde Matthias Bonse (CDU) mit 81,1 Prozent im Amt bestätigt. Ein ähnliches Ergebnis konnte auch Dirk Sohn (CDU) in Lütjenburg einfahren: Er wurde mit 82 Prozent als Bürgermeister wiedergewählt. In Harrislee erhielt der parteilose Martin Ellermann 87,6 Prozent der Stimmen. Olaf Plambeck (parteilos) wurde mit 71,6 Prozent erneut Bürgermeister in Flintbek.

