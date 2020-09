Stand: 12.09.2020 12:24 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Woche: Windjammerparade gestartet

Es ist das maritime Highlight auf der Kieler Woche: die Windjammerparade. Bei der corona-bedingt kleineren Veranstaltung haben sich in diesem Jahr rund 120 Schiffe angemeldet. Die 65 Meter lange "Alexander von Humboldt II" führt die Windjammer-Segelparade heute an, so wie zuletzt 2012. Auch die "Thor Heyerdahl", die "Stortemelk", die "Hendrika Bartelds" und die "Zuiderzee" segeln mit. Alle Schiffe haben die offizielle Kieler-Woche-Flagge mit dem Kreuzknoten gehisst haben. Diese Tradition haben sich die Veranstalter der KiWo nicht nehmen lassen. Begleitet wird die Parade von zahlreichen kleineren Schiffen.

Pünktlich 11 Uhr ging es los

Die Schiffe hatten gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen abgelegt und gingen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Pünktlich um 11 Uhr nahmen die Segler dann in Paradeformation und mit einer Geschwindigkeit von etwa vier Knoten Kurs Richtung Leuchtturm Kiel. Zwischen 13 und 13.30 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen einen individuellen Kurs auf.

Viele Schaulustige an der Förde

Viele Zuschauer lassen sich diese Tradition nicht entgehen und sind bei Sonnenschein und leichter Brise an die Kieler Förde gekommen. Die Veranstalter bitten aber darum, die coronabedingten bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

