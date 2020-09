Stand: 07.09.2020 08:51 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Woche: Viele Tickets werden nicht abgeholt

Nach dem ersten Wochenende der Kieler Woche im Corona-Modus hat sich der Veranstalter grundsätzlich zufrieden gezeigt. Laut Cheforganisator Philipp Dornbeger gab keine Zwischenfälle, auch von Neuinfektionen auf der Kieler Woche ist nach seinen Worten nichts bekannt. Wo es laut Dornberger noch hakt: Viele Menschen holen ihre online reservierten Tickets für die Veranstaltungen nicht ab - teilweise bis zu 30 Prozent.

Zwischenbilanz der KiWo: Zufrieden, aber.... NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.09.2020 07:00 Uhr Autor/in: Brosda, Sven Cheforganisator Philipp Dornberger ist grundsätzlich zufrieden mit dem ersten Wochenende der Kieler Woche. Ihn ärgert aber, dass viele online reservierte Tickets nicht abgeholt wurden.







Tickets spontan buchen ist nun doch möglich

Deshalb sollen jetzt mehr Tickets freigeben werden. Das heißt, die allesamt kostenlosen Veranstaltungen werden etwas überbucht, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben teilzunehmen. Außerdem kann man jetzt am sogenannten Help-Desk vor den Veranstaltungsflächen Tickets spontan vor Ort bekommen.

Hunger und Jess Führung in der Gleitjolle 505er

Das laut Veranstaltern weltgrößte Segelevent und größte Sommerfest im Norden Europas findet unter strikten Corona-Auflagen statt. Das bedeutet: keine Bierzelte, keine großen Bühnen und vergleichsweise wenige Besucher. Wo sonst Millionen Menschen aus aller Welt feiern, sind diesmal nur wenige Zehntausend unterwegs. Dafür steht in diesem Jahr der Segelsport im Mittelpunkt. Am Wochenende übernahmen Kieler-Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger und Vorschoter Holger Jess die Führung in der Gleitjolle 505er. Damit hat der 60 Jahre alte Steuermann und zweimalige Olympia-Teilnehmer aus Strande seinen 23. Titel bei der weltgrößten Regattaserie ins Visier genommen. "Der Rekord bedeutet mir einiges, aber wichtig ist uns auch, einfach schön zu segeln. Das war am ersten Tag bei uns nicht der Fall, heute schon", sagte Hunger nach den Rängen eins, eins und drei.

Start einer ungewöhnlichen Kieler Woche Schleswig-Holstein Magazin - 05.09.2020 19:30 Uhr Die Kieler Woche wurde eröffnet und Corona-bedingt ist diesmal alles anders als sonst. Im Mittelpunkt stehen nicht die Partys, sondern vor allem die Segelwettbewerbe.







