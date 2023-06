Kieler Woche startet friedlich, Kiellinie zeitweise überlaufen Stand: 18.06.2023 15:04 Uhr Traditionell mit Schiffshorn und Schiffsglocke ist am Samstagabend die diesjährige Kieler Woche offiziell eröffnet worden. Bereits kurz nach dem Start wurde es voll, an der Kiellinie sogar zu voll.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Samstagabend waren die Stände und Zelte an der Kiellinie gut besucht. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher genossen den Auftakt zu einem der größten Sommerfeste im Norden Europas. Laut einer ersten Polizeibilanz am Sonntagmorgen gab es bisher keine größeren Zwischenfälle. Allerdings wurde es in einigen Bereichen so voll, dass die Einsatzkräfte, eingreifen mussten. An der Kiellinie musste die Polizei die Promenade zwischenzeitlich als Einbahnstraße einrichten.

Gedränge am Seehundbecken: Kiellinie wird zur Einbahnstraße

Auf Höhe des Seehundbeckens GEOMAR kam es teilweise zu dichten Staus: "Es sind aus beiden Richtungen zahlreiche Personen aufeinander zugekommen, es hat sich dann ein entsprechender Propfen gebildet, sodass es nicht mehr vor und zurück ging", sagte Polizeisprecher Matthias Arends. Eine NDR-Reporterin berichtet von dichtem Gedränge und Staus. Menschen liefen teilweise quer durcheinander, um es doch in die andere Richtung zu versuchen. Viele achteten nicht mehr auf Besucherinnen und Besucher im Rollstuhl oder auf Krücken - auch sie wurde nach vorne gedrängt. Eltern hielten Kinderwagen teilweise über ihre Köpfe.

Aus diesem Grunde entschieden die Verantwortlichen laut Polizei, eine Einbahnstraßenregelung einzurichten. Ein Twitter-Nutzer hat die Situation davor gefilmt und das Video veröffentlicht.

Kieler-Woche-Veranstalter baten Besucher auszuweichen

Auf einigen Leuchtreklamen war der Hinweis zu sehen "Die Kiellinie ist derzeit stark besucht. Bitte weicht auf den Düsternbrooker Weg aus oder besucht eines unserer anderen Eventareale". Auch auf Twitter verbreiteten die Organisatoren diesen Hinweis, die Polizei informierte nach eigenen Angaben mit Lautsprecherdurchsagen. Bei den Besucherinnen und Besuchern unmittelbar am Seehundbecken kamen diese laut der NDR-Reporterin aber nicht unmittelbar an. Am Eingang zur Kiellinie sprachen Polizistinnen Polizisten die Gäste dann auch direkt an und wiesen sie auf die Laufrichtung hin.

Ab etwa 22.30 Uhr habe sich die Lage wieder entspannt. Gegen Mitternacht sei es in Höhe der Blücherbrücke erneut zu einer größeren Menschenansammlung gekommen, auch dort musste die Polizei eingreifen.

"Die Polizei steht in engem Austausch mit der Stadt Kiel, um solche Situationen in den Folgetagen zu vermeiden", hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Auch die Organisatoren kündigten auf Twitter an, aufgrund der Erfahrungen vom Sonnabend nachjustieren zu wollen. Sollte es in den kommenden Tagen erneut zu derartigem Gedränge kommen, werde wieder auf die Einbahnstraßenregelung zurückgegriffen, so die Polizei. Bis zum Abschlussfeuerwerk am kommenden Sonntag erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus der ganzen Welt zu dem Segelsportgroßereignis, das gleichzeitig das größte Sommerfest im Norden Europas ist.

25 Körperverletzungen angezeigt, 22 Platzverweise

Trotz der Menschenmassen blieb es laut Polizei am Freitag und Sonnabend überwiegend friedlich. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten nahmen bislang 35 Strafanzeigen auf, hauptsächlich ging es dabei um Körperverletzungen. 22 Menschen wurde vom Gelände verwiesen. Ein Mann weigerte sich laut Polizei, den Bereich zu verlassen und wurde in Gewahrsam genommen. Im vergangenen Jahr kam es an den ersten beiden Tagen zu 30 Körperverletzungen und zu insgesamt 46 Anzeigen, neun Menschen erhielten Platzverweise.

Polizei setzt auf bewährtes Einsatzkonzept

Für die weiteren Veranstaltungstage ist die Polizei nach eigenen Angaben gut aufgestellt, um allen Besucherinnen und Besuchern der Kieler Woche einen friedlichen Aufenthalt zu gewährleisten. Dafür sollen drei mobile Wachen am Hauptbahnhof, am Kleinen Kiel und an der Kiellinie am Ostseekai, sowie umfangreiche Fußstaffeln sorgen. Zudem hat die Polizei bereits im Vorfeld gegen mehrere Personen, die erst kürzlich durch gewalttätiges Verhalten in den Fokus der Polizei gerückt sind, ein Aufenthaltsverbot für die Veranstaltungsflächen ausgesprochen.

Autofahrer müssen sich im Zeitraum der Kieler Woche im Innenstadtbereich auf Straßensperren und Geschwindigkeitsbegrenzungen einstellen. Einige Straßen rund um Rathausplatz und die Kiellinie sollen zudem für Lkw komplett gesperrt bleiben. Veranstaltungsgelände sind zudem durch sogenannte Big Bags gesichert.

Eröffnung mit Unterstützung aus der Sesamstraße

Am Samstagabend ließen der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, und Elin aus der Sesamstraße dann zusammen mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ganz nach alter Tradition auf dem Rathausplatz mit dem Typhon, einem Schiffshorn, das maritime Leinen-los-Signal "lang-kurz-kurz-lang" ertönen. Das traditionelle "Glasen" der Eröffnungszeremonie - drei Doppelschläge und ein Einzelschlag einer Schiffsglocke - hatte zuvor Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther (CDU) übernommen. Er wurde dabei von Samson aus der Sesamstraße unterstützt - die TV-Sendung feiert 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum. Extrem-Segler Boris Herrmann wurde per Video von der Segel-Regatta Ocean Race zugeschaltet.

Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie spielten am Sonnabend die Sportfreunde Stiller auf dem Rathausmarkt. Das wollten so viele Menschen sehen, dass der der Zugang zum Rathausplatz wegen Überfüllung gesperrt werden musste.

Oberbürgermeister Kämpfer: Gelebte Inklusion bei Kieler Woche

Was der Stadt Kiel in diesem Jahr ganz besonders wichtig ist, wurde gleich bei der offiziellen Eröffnung klar, denn Elin aus der "Sesamstraße" war auf der Bühne: Der Neuzugang bei der beliebten Fernsehsendung sitzt im Rollstuhl. Die Kieler Woche 2023 stehe ganz im Zeichen gelebter Inklusion, kommentierte Kämpfer die Auswahl der Gaststars.

Durch das Buddie-Netzwerk soll außerdem Menschen mit Einschränkungen ein ehrenamtlicher Partner zur Seite gestellt werden, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können. Auch zu den Regatten werden gesonderte Begleitfahrten für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer angeboten.

Nicht genug Wind für Regatta am ersten Tag

Die etwa 4.500 Seglerinnen und Segler, die zur Kieler Woche in der Stadt sind, wurden an den ersten Tagen etwas enttäuscht: Der Wind reichte für die Regatten auf der Kieler Förde nicht aus. Die traditionelle Aalregatta konnte nur als verkürztes Rennen ausgetragen werden, die Profiseglerinnen und -segler nur rund anderthalb Stunden auf dem Wasser vor dem Kieler Olympiazentrum.

Awareness-Teams-Schutzkonzept: Kieler Woche soll noch sicherer werden

Auf allen Eventarealen sind bei der Kieler Woche außerdem geschulte sogenannte Awareness-Teams unterwegs. Erkennbar an ihren lila Westen können sie jederzeit angesprochen werden, wenn sich Personen in bestimmten Situationen unsicher fühlen, Hilfe brauchen oder Situationen beobachten, die ihnen merkwürdig vorkommen. Über QR-Codes auf Plakaten sind die Teams auch erreichbar, falls gerade keines in Sichtweite ist. Auf dem gesamten Gelände der Kieler Woche stehen außerdem Rückzugsräume für die Betreuung von schutzsuchenden Personen bereit.

Am Ostseekai kümmert sich der Sanitätsdienst um diejenigen, die verletzt wurden, aber nicht als Notfall ins Krankenhaus gebracht werden müssen. So sollen die Kliniken nicht belastet werden.

